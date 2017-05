Algérie: Le Président Bouteflika félicite le nouveau président français Emmanuel Macron

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président français élu Emmanuel Macron, dans lequel il a salué son élection "bien méritée", la lucidité de sa vision et la rectitude de ses engagements.

"Votre élection bien méritée en qualité de président de la République française récompense, à bon droit, la force de votre volonté, la lucidité de votre vision et la rectitude de vos engagements. Le peuple français qui a su choisir en vous l'homme d'Etat, de coeur et d'esprit, capable de présider à ses destinées dans cette conjoncture difficile et de conduire sa trajectoire vers l'avenir qualitativement meilleur que vous avez projeté avec une conviction communicative, a, ce faisant, fort opportunément distingué un ami de l'Algérie", a écrit le chef de l'Etat dans son message.

"Alors que, dans les importantes fonctions ministérielles que vous avez assumées, vous apportiez une contribution significative à l'édification du partenariat d'exception entre l'Algérie et la France que votre éminent prédécesseur et moi-même avons ambitionné comme grand dessein commun pour nos deux peuples, chacun a pu prendre toute la mesure de la foi et de la créativité que vous investissiez dans une £uvre que vous saviez relever de la cohérence de l'Histoire", a ajouté le Président Bouteflika.

"Vos anticipations et vos initiatives ont fait l'ample démonstration de votre claire détermination à travailler avec nous à compenser les occasions manquées dans les relations algéro-françaises par l'ouverture de nouveaux horizons porteurs de la promesse d'une mémoire résolument assumée dans sa vérité et son intégrité et d'une amitié véritablement arrivée à la maturité ainsi que d'intérêts avantageusement équilibrés, la communauté algérienne installée en France et les citoyens français présents en Algérie devant demeurer un ressort humain précieux à honorer et à préserver", a encore relevé le président de la République.

"Votre récente visite à Alger, dans le contexte du lancement de votre remarquable marche vers l'accomplissement de votre haute destinée nationale, a déposé, pour toujours, dans le patrimoine commun de nos deux pays et au-delà, la pétition de principe empreinte de courage politique et de sincérité humaine hors du commun quant à la nature irrécusablement condamnable du colonialisme", a rappelé M. Bouteflika.

"Cette attitude pionnière de votre part vous place, naturellement et légitimement, dans la position-clé de protagoniste, convaincu et convainquant, du parachèvement d'une réconciliation authentique entre nos deux pays, dans la fidélité à des valeurs propres aux peuples dont la proximité dans les épreuves de la confrontation se valorise en un compagnonnage dans l'espérance à nul autre comparable", a ajouté le Président Bouteflika.

"Au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, j'ai grand plaisir à vous adresser mes plus chaleureuses félicitations auxquelles je joins les v£ux sincères que je forme pour votre plein succès qui sera celui de la France amie dans le rayonnement que la communauté

internationale attend d'elle parmi les nations qui portent l'espoir d'une paix et d'une prospérité bénéficiant aux générations actuelles et futures à travers le monde", a conclu le chef de l'Etat.