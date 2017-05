Algérie: L'Algérie a réussi à préserver sa stabilité en dépit des dérapages dans certains pays voisins

L'Algérie "a réussi à préserver sa stabilité en dépit des dérapages politique et sécuritaire dans certains pays voisins", a indiqué, dimanche à Alger l'expert français Jean-Fraçois Daguzan.

Lors d'une conférence animée à l'Institut national d'études de stratégie globale (INESG) à Alger, ayant pour thème " Trump, Union Européenne, Afrique, Moyen-Orient : Perspectives pour un siècle d'Incertitudes", M. Daguzan, qui docteur en droit et en sciences politiques, a précisé que "l'Algérie a réussi à préserver sa sérénité et sa stabilité après la décennie noire, en dépit des dérapages politique et sécuritaire que connaissent certains pays voisins".

L'intervenant a également abordé "les grands défis" auxquels est confrontée la région, tels que "les pressions étrangères, les situations de tension dans les pays voisins, à l'instar de la Libye et des pays du Sahel, les aspirations de la nouvelle génération ainsi que la crise des migrants africains".

Par ailleurs, l'orateur a mis en exergue le rôle important des réseaux sociaux en terme d'influence sur les décisions des pays .

Abordant l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, M. Daguzan a indiqué que cette élection "modifiera la politique de son pays vis-à-vis de l'ordre international", relevant par la même occasion que le président Trump "ne possède pas le pouvoir absolu dans la prise de décision qui implique d'autres institutions telles que la défense, le Congress et les renseignements, des institutions ayant un pouvoir d'influence sur la politique américaine et la prise de décisions dans les questions stratégiques".

Il a ajouté que le président américain étant un homme d'affaires il agit partant de ce principe en "essayant de négocier avec la partie adverse et à défaut de réponse favorable il agit avec violence" faisant allusion au raid américain sur une base militaire du gouvernement syrien.

Dans le même contexte, le conférencier a imputé le dérapage politique dans certains pays, notamment ceux ayant connu le printemps arabe, à la crise économique, faisant état, par la même occasion, d'un éventuel effondrement de certains pays d'Afrique ayant échoué à réaliser les aspirations de leurs peuples.