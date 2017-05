Algérie: Mois du patrimoine - Exposition à Oran sur le patrimoine culturel et architectural de Oued M'zab (Ghardaia)

Une exposition comportant 40 photos en noir et blanc sur la civilisation et le patrimoine culturel et architectural de Oued M’zab (Ghardaia) s'est ouverte dimanche au musée national "Ahmed Zabana" d'Oran dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine.

Organisée pour la première fois dans la capitale de l’ouest algérien, cette exposition vise à faire connaître les caractéristiques de Oued M’zab, région dans le Sud du pays classée patrimoine national en 1971, universel depuis 1982 et secteur préservé en 2005, a indiqué le chef de service recherche et animation à l’office de protection de Oued M’zab relevant du ministère de la Culture, Bennaceur Yahia.

Cette manifestation, qui s'étale jusqu’à jeudi prochain, permet au public oranais de s’intéresser à l’histoire de Oued M’zab, situé sur des collines et montagnes dont Béni Yezguen, Berriane, Grara et El Atf, caractérisées

par une spécificité architecturale authentique intéressant les chercheurs et les architectes du monde et l'habilitant à être une région attractive des touristes.

Les visiteurs découvrent, à travers les affiches et photos exposées, des matériaux de construction traditionnelle utilisés dans l'édification de ksour rouges et les vestiges engloutis à l’instar de ksars Babassaad et Oukheira, ainsi que des sépultures.

L’exposition comporte aussi des informations sur le système traditionnel de partage d’eau basé sur le principe d’exploitation optimale des eaux pluviales, ainsi que le patrimoine immatériel et matériel englobant, entre autres, les cérémonies nuptiales de mariage collectif et l’artisanat dont la tapisserie.

L’office de protection et de promotion de Oued M’zab a exposé 20 ouvrages traitant de thèmes dont les matériaux de construction traditionnelle, un guide de sites historiques, de ksours engloutis dans la wilaya de Ghardaia et autres publications archivant l’histoire de cette région antique, source d’inspiration de peintres.

Il a programmé, à cette occasion, la projection d'un film documentaire intitulé "Ghardaia, patrimoine et message" et autres de dessins animés, des ateliers de lecture, de dessin et de tapisserie destiné aux filles pour confectionner des mini modèles du célèbre tapis de Ghardaia.