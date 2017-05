Algérie: La valorisation du biogaz à partir des déchets, objet d'une rencontre mardi à Oran

Les films- documentaire "Atlal" de Djamel Kerkar et "Nwelli" de Amine Kabbes prennent part au 9è… Plus »

Le but de ces ateliers, a-t-on expliqué, est de "renforcer les capacités et les compétences des différents acteurs cadrant avec la mise en oeuvre du programme d'économie verte initié par l'Accord de partenariat, signé en juin 2013 à Alger, entre le ministère chargé de l'Environnement et l'ONG R20".

La journée d'études est organisée par le laboratoire "Innovation de produits et systèmes industriels" (IPSIL) de l'Ecole nationale polytechnique d'Oran (ENPO) en collaboration avec la Direction de l'environnement de la wilaya d'Oran et le "R20 Med".

Une journée d'études sur les enjeux de la valorisation du biogaz à partir des déchets se tiendra mardi prochain à Oran, a-t-on appris dimanche de la direction du Bureau "R20 Med" assurant la représentation méditerranéenne de l'Organisation non gouvernementale (ONG) R20 (Regions of climate action).

