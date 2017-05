Ile Maurice: Services des Prisons - Exercice de simulation d'incendie à la Prison de Petit Verger

communiqué de presse

Un exercice de simulation d'incendie suivi par une tentative d'évasion par des détenus s'est tenu le vendredi 5 mai 2017 à la prison de Petit Verger à Pointe aux Sables. Cet exercice, qui vise à sensibiliser sur les procédures de sécurité et de sûreté dans les diverses institutions pénitentiaires, est en ligne avec l'Emergency Management Plan des Services des Prisons.

L'exercice a été mené sous la supervision du Commissaire des Prisons, M. P. Appadoo, et le Commissaire adjoint des Prisons, M. R. Rughoobeer, président de l'Emergency Management Planning Team. Un total de 70 officiers de la Prison ont participé à cet exercice ainsi que la Police, les Services des Pompes et Incendies, et le Central Electricity Board.

Les objectifs étaient de renforcer la coopération entre les parties impliquées dans l'intervention, permettre aux superviseurs d'identifier les besoins en formation de leurs équipes d'intervention, et d'améliorer les protocoles d'intervention d'urgence au sein de la Prison. De tels exercices sont menés deux fois l'an dans chaque institution pénitentiaire.

Séquence des événements

Selon le scenario, trois détenus ont planifié une tentative d'évasion à la prison de Petit Verger. Ils ont été assisté par deux autres détenus qui travaillent dans la ferme d'animaux. Ces derniers ont mis le feu en vue de détourner l'attention des officiers de la Prison et faciliter l'évasion des trois autres détenus. Le scénario s'est déroulé pendant la journée quand tous les détenus travaillaient dans leurs ateliers respectifs.

Aussitôt l'alerte d'incendie donné, un officier de Prison a procédé à une évaluation rapide de la situation. A l'aide d'un extincteur, il a tenté de circonscrire le feu qui s'était vite propagé. Un autre officier, posté à la ferme, a informé l'Assistant Superintendant of Prisons qui a ensuite alerté l'Incident Controller qui est aussi l'Officer in Charge de l'institution.

L'Incident Controller s'est ensuite rendu à la Control Room et a convoqué une réunion urgente. Il a informé les Officers in Charge des autres ateliers d'envoyer tous les détenus dans l'Association Yard après avoir procédé à un décompte. Le Commissaire des Prisons et le Commissaire adjoint des Prisons ont aussi été informés.

La Police, les Services des Pompes et Incendies, le Central Electricity Board, et la Prison Security Squad ont été contactés et leurs services sollicités. Entretemps, une équipe de cinq officiers de la Prison ont été dépêchés à la ferme d'animaux pour offrir de l'assistance.

Un officier de la Prison, posté à la tour de contrôle, a remarqué un véhicule à l'extérieur du mur de la prison ainsi que trois personnes. Il a tout de suite informé la Control Room. L'officier en charge du jardin a ensuite remarqué que trois détenus étaient portés manquants de son équipe et a donné l'alerte. La Prison Security Squad a pu identifier les trois détenus manquants qui se cachaient à l'arrière d'un réservoir d'eau. Deux détenus s'étaient blessés et le Prison Health Officer les ont prodigués les soins nécessaires.

L'Emergency Management Plan

L'objectif de l'Emergency Management Plan est de veiller à ce que les incidents soient résolus avec un risque minimum de préjudice pour le personnel et les détenus. Il concerne les procédures de gestion des urgences en vue de fournir au personnel les techniques utilisées pour traiter des cas d'urgence.

Le Plan vise également à fournir des mesures appropriées en cas d'urgence afin d'assurer la sécurité du personnel, des détenus et du public. Il comprend la politique du département, les règles et les directives en ce qui concerne les incidents d'urgence. Les situations d'urgence nécessitent une action immédiate de la part de tout le personnel pour minimiser l'effet négatif sur la prison.