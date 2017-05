Ile Maurice: Coopération - Resserrer l'axe commercial Maurice-Singapour

Maurice parviendrat-il à équilibrer les échanges commerciaux avec Singapour? Pour le moment, la balance commerciale est favorable à la cite-État, Maurice ayant importé des produits d'une valeur de Rs 1,38 milliard, alors qu'elle en a exporté pour Rs 1,14 milliard.

La question est certainement au centre des discussions entre le vice-Premier ministre et minister chargé de la coordination des politiques économiques et sociales de Singapour, Tharman Shanmugaratnam et le Premier ministre Pravind Jugnauth et ses principaux ministres. Le n°2 du gouvernement singapourien est à Maurice jusqu'à aujourd'hui pour un état des lieux des relations entre les deux pays. Il veut voir dans la foulée comment celles-ci pourraient être advantage améliorées.

La coopération entre les deux pays recoupe plusieurs secteurs, allant de l'aviation à l'agro-industrie, en passant par le transport en commun (métro), les services publics ou encore la fonction publique.

Pays de 5,7 millions habitants et jouissant d'un taux de chômage de seulement 2,1 %, Singapour enregistre actuellement un faible taux de croissance de 1,7 %, après une croissance de 4,4 % en 2013 et de 2,9 % en 2014, l'activité économique déclinant sous l'effet du ralentissement de l'économie chinoise et de l'atonie de la demande mondiale. Selon les experts, le degré élevé d'ouverture de la cité-État (115 % de taux d'ouverture commerciale) rend l'économie vulnérable à la degradation de la conjoncture internationale, et notamment de la Chine (23,6 % des exportations) ou de chocs macroéconomiques et financiers au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Une composante importante du partenariat commercial avec Singapour demeure l'accord signé en octobre 2015, portant sur la création d'un couloir aérien entre les deux aéroports. Au final, cet accord permet de positionner les deux aéroports comme des plateformes pour des connectivités aériennes entre l'Afrique et l'Asie. Les autorités mauriciennes misent beaucoup sur ce couloir pour exploiter au maximum le potential du trafic généré dans cette partie du monde, notamment au niveau de l'aéroport Changi, considéré comme le principal hub en Asie, grâce à sa connexion avec une centaine de compagnies aériennes mondiales. D'ores et déjà, Maurice a vu une progression des arrives touristiques singapouriennes, passant de 1, 779 en 2015 à 2 840, représentant une hausse de 59 %.

Certes, il n'y a pas que la cooperation aéroportuaire. Maurice est présent dans d'autres secteurs économiques. À l'instar du secteur de l'eau, où l'assistance singapourienne est recherché pour améliorer la gestion d'eau dans le pays à travers le Singapore Public Utilities Board. Un protocole d'accord a été signé entre celui-ci et le gouvernement, en 2008, pour la création d'une plateforme commune, où l'expérience singapourienne dans ce domaine a été mise à profit des autorités mauriciennes.

Dans la foulée, on retrouve également l'expertise singapourienne dans le projet déjà enclenché, portant sur le remplacement de la carte d'identité nationale par la biométrique et, suivant un accord signé en 2008 avec Singapore Cooperation Enterprise.

Idem pour le métro, lancé officiellement le 10 mars, visant à proposer un mode alternatif de transport en commun, plus écologique et moins générateur d'accidents. Suivant son rapport en 2013, Singapore Cooperation Enterprise a revu le coût et a soumis un nouveau concept pour ce projet-phare en octobre 2016.

Tharman Shanmugaratnam en deux mots

Tharman Shanmugaratnam, membre du Parti d'action populaire (parti au pouvoir), est ministre des Finances de son pays depuis 2007 et minister de l'Éducation de 2003 à 2008. Après des études à l'École anglochinoise, il a obtenu un baccalauréat en sciences économiques à la London School of Economics, puis une maîtrise en économie à l'université de Cambridge et une deuxième maîtrise en administration publique à l'université d'Harvard, où il a reçu un «Lucius N. Littauer Fellow Award» en récompense de son travail remarquable. Il est actuellement le n° 2 du gouvernement de Lee Hsieng Loong, Premier ministre de Singapour et fils de Lee Kuan Yew, connu comme l'architecte économique de ce pays.

Économie tournée vers L'Extérieur

L'économie de Singapour se caractérise par une très forte ouverture sur l'extérieur, en raison de l'étroitesse de son marché intérieur. Ses échanges sont majoritairement intra-asiatiques (plus de deux tiers des exportations). L'économie gravite autour de trois piliers: l'industrie manufacturière et la construction (28,9 % du produit intérieur brut en 2015), les activités de commerce, logistique et communication (25,6 %), ainsi que les activités financières et les services aux entreprises (37,5 %). Ces secteurs sont soutenus par un système financier moderne. Celui-ci est considéré comme le troisième marché mondial des changes et la troisième place financière dans le monde, derrière Londres et New York.