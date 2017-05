Ile Maurice: Entreprise - Le ministre des PME indien à Maurice cette semaine

Kalraj Mishra, ministre des Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) indien sera en visite à Maurice du 11 au 15 mai prochain. C'est ce qu'a annoncé son homologue mauricien Sunil Bholah lors de la conférence de presse au siège de MyBiz à Port Louis ce lundi 8 mai. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'entente signé entre les deux ministères en 2013 pour la coopération et le partage d'expertise dans le secteur des PME. Ce protocole fait à ce titre, provision pour la création d'un comité conjoint.

La première rencontre du comité conjoint mis sur pied dans le cadre de ce protocole d'entente a eu lieu en Inde en 2016 et la deuxième devrait avoir lieu entre le 13 et 14 mai explique le Sunil Bholah. Plusieurs difficultés liées au secteur des Petites et Moyennes entreprises (PME) mauriciennes seront abordées, dont le renforcement des capacités, le transfert de technologie, la professionnalisation des incubateurs d'entreprises et les projets des partenariats avec l'Inde.

SME Innovation and Technology Fair

L'arrivée du ministre des MSME indien coïncide avec l'ouverture du SME Innovation and Technology fair qui aura lieu du 12 au 14 mai au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC). Cet évènement comptera quelques 90 exposants mauriciens et étrangers et verra la participation d'une pléiades d'institutions dont la MCCI, la Maubank et Mauritius Telecom, entre autres. «L'accès à la technologie fait partie des principaux défis des entreprises locales, d'où la tenue de cette foire internationale. Nous espérons que les entrepreneurs prendront avantage de cet évènement pour venir rencontrer les exposants sur place et établir des contacts» a fait ressortir le ministre Sunil Bholah.