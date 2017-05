Sénégal: Dialogue social secteur éducation-formation - Baba Ousseynou Ly choisi, des syndicats contestent

'Il faut saluer le travail qui a été fait et rendre hommage à Youssoupha Wade. Le dialogue social est un instrument important pour trouver des solutions aux problèmes de l'école. Le gouvernement doit s'engager à respecter les accords signés en payant les rappels et à prendre en compte la question des validations. Il y a aussi l'alignement de l'indemnité de logement. Des accords ont été signés, maintenant des enseignants vont rester cinq ans à leur poste avant de pouvoir demander une mutation. Les moyens du comité dialogue social secteur éducation formation doivent être augmentés. Malgré tout avec des moyens dérisoires des résultats ont été obtenus. L'accalmie dans le secteur de l'éducation relève du sens élevé des responsabilités des enseignants. Il y a la persistance des lenteurs administratives dans le règlement des dossiers des enseignants".

"Nous avons tenu une assemblée générale assez calme pendant trois jours pour aboutir au vote et à l'installation du nouveau bureau. Fidèles à travailler dans le comité, les organisations syndicales représentées ont porté leur choix sur Mafall Fall par consensus, au poste de secrétaire exécutif. Les résultats des élections de représentativité ne sont pas encore proclamés. Dans de nombreuses localités, il y a tout sauf un vote. De nombreux recours vont être introduits. On ne peut pas nommer un président sans tenir compte de cette donne. Nous ne sommes pas prêts à valider les conclusions de l'assemblée générale. Le ministre de l'éducation n'a pas su prendre ses responsabilités en procédant de la sorte. Les élections de représentativité vont sortir dans 72 heures. On soupçonne, un tripatouillage des résultats pour les tailler sur mesure à la faveur d'individus peu représentatifs. Nous savons aussi que c'est un arrêté qui organise les élections et c'est un arrêté qui proclame les résultats".

En termes clairs, elle a rappelé la prise en compte des préoccupations des enseignants et entend faire du dialogue social, un levier de paix et de stabilité.

Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social, s'est félicitée du fait que l'assemblée générale ait pris fin sur la mise sur pied d'un nouveau bureau. Elle a salué la marche vers la mise sur pied des comités académiques et sectoriels du dialogue social secteur éducation-formation. Elle a aussi loué le consensus qui s'est dégagé autour du profil de celui qui a été nommé. Selon elle, «le dialogue social marque une période de stabilité et d'accalmie, synonyme d'une année de paix illustrative de la nouvelle posture des partenaires sociaux avec les élections de représentativité».

Du reste, il a expliqué la composition du comité directeur tripartite de 33 membres (11 de l'Administration- 11 des Syndicats- 11 de la Société civile). A l'en croire, ce sont les syndicats qui n'ont pas pu trouver un consensus. Il s'est prononcé sur la tenue de l'assemblée générale qui a permis d'échanger sur les mécanismes ayant permis de définir une feuille de route et la nomination du bureau. Selon lui, l'assemblée générale est un espace d'évaluation du travail accompli dans le cadre du dialogue social. Il a rappelé la volonté affichée de mener des concertations mensuelles avec les parties syndicales sur les problèmes et les difficultés.

