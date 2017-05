Sénégal: Meeting de remobilisation de l'Apr - Bambey Sérère présente son cahier de doléances

Le responsable de l'Alliance pour la République Saliou Ndiambal Ndiaye a organisé, ce samedi 06 mai 2017, un meeting de remobilisation des troupes à Bambey Sérère. Son objectif est de faire triompher la coalition Bennoo Bokk Yaakaar aux différentes joutes électorales. Les populations ont saisi cette occasion pour poser quelques doléances relatives au manque de financements pour les femmes, à l'extension du réseau électrique et la réalisation d'un stade multifonctionnel dans la localité de Bambey Sérère.

Ratisser large pour permettre au Président Macky Sall d'avoir une majorité parlementaire mais aussi et surtout de remporter les élections présidentielles de 2019. C 'est l'objectif que veut atteindre Saliou Ndiambal Ndiaye, le responsable politique de l'Alliance pour la République au niveau de Ngogom. Ce responsable politique a organisé un meeting dans son fief de Bambey Sérère en présence des ministres Mor Ngom, Matar Ba et du représentant du ministre de la Culture et de la communication Mbagnick Ndiaye. Saliou Ndiambal Ndiaye explique : « Je tenais a organiser ce meeting de remobilisation parce que nous nous dirigeons vers des élections législatives. Nous voulons matérialiser la vision du président de la République qui a beaucoup fait pour notre communauté, qui a beaucoup fait pour la commune de Ngogom. Raison pour laquelle nous avons pris un engagement derrière mon responsable Mor Ngom pour organiser ce meeting ». Et de poursuivre : «notre objectif est de massifier notre parti, de ratisser large pour la victoire de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar aux élections législatives de 2017 et aux élections présidentielles de 2019 ».

Le ministre-conseiller auprès du président de la République Mor Ngom s'est engagé pour sa part à accompagner les femmes pour obtenir des financements pour leurs projets de développement. « Les femmes de Ngogom recevront leurs financements », a-t-il dit. Pour la réalisation d'un terrain multifonctionnel avec une tribune, il a demandé aux populations de la patience et de donner au Président une majorité parlementaire pour continuer son œuvre. D'autant que la commune de Ngogom a eu dans le cadre du PUDC (Programme d'urgence de développement communautaire) en termes d'électrification rurale ce qu'aucune commune n'a pu obtenir. Selon lui, on peut compter d'ailleurs du bout des doigts les villages qui ne sont pas électrifiées.

MATAR BA DISQUALIFIE MANKOO TAXAWU SENEGAAL

Le ministre des Sports Matar Ba, par ailleurs maire de Fatick, a déclaré pour sa part : « Ce que j'ai vu ici, à Bambey Sérère, permet de connaitre le baromètre véritable de ce pays. Nous avons trouvé une mobilisation exceptionnelle des populations du département de Bambey .Cela coïncide avec la naissance d une coalition qui devrait en premier lieu si elle était organisée, se rendre propre pour cuisiner pour les Sénégalais parce que j ai entendu beaucoup de leaders dire qu'ils sont là pour le développement économique de ce pays. Le développement du pays est le produit qu'on va proposer aux Sénégalais. Mais faudrait-il avant de penser à manger se laver les mains. Aujourd'hui, nous pouvons identifier tous les membres de cette coalition. Chacun a des comptes à rendre au peuple sénégalais. Tout le monde a eu maille avec la justice. Aujourd'hui, le Sénégal voudrait atteindre l émergence avec le Président Macky Sall. N'est-ce pas le Président Abdoulaye Wade que le peuple a décidé de ne plus réélire ? Ce n'est pas Idrissa Sek qui avait des problèmes avec les chantiers de Thiès ? Ce n'est pas Cheikh Bamba Dièye ou Malick Gakou qui étaient aux côtés de Macky Sall ? »