Sénégal: Association de malfaiteurs et enlévement d'enfant - L'auteur Cheikh Ibra Thiané arrété

Ainsi le chef de famille, son épouse et leur fille, désignée comme étant la ravisseuse, ont été interpellés et conduits à Dakar. Durant son interrogatoire, la mise en cause a soutenu s'être rendue aussitôt après son forfait, à bord d'un véhicule de transport en commun communément appelé «car rapide», à la gare routière des «Beaux Maraichers», destination à partir de laquelle, elle a rallié Kaolack, puis Ndiarème (village sis près du sien) par bus. Elle est par la suite revenue à son village natal avec l'enfant. Durant tout ce trajet, qui a duré une journée, elle a pu compter sur des co-voyageurs pour s'acquitter des frais de transport et acheter des aliments servis à Cheikh Ibra Thiané, a-t-elle expliqué.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.