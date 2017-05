Sénégal: Législatives 2017/ Tête de liste departementale à Guédiawaye - L'opposition investit Gakou

Malick Gakou est en roue libre pour être investi officiellement tête de liste départementale de la coalition de l'opposition Mankoo Taxawu Senegaal à Guédiawaye. Et pour cause, ce samedi 06 mai 2017, 21 partis politiques et mouvements ont choisi le leader du Grand Parti, ancien ministre du Commerce et ancien numéro 2 de l'Afp pour porter, aux joutes de juillet devant renouveler le personnel de l'Assemblée nationale désormais forte de 165 députés, les couleurs de l'opposition dans le département de Guédiawaye. Conformément à la directive de Mankoo Taxawu Senegaal.

L'entente cordiale que les partis de l'opposition significative, regroupée à travers la nouvelle coalition Mankoo Taxawu Senegaal, ont établie en direction des législatives du 30 juillet et stipulant que chaque leader soit tête de liste dans son département, est en passe de prendre forme à Guédiawaye. Avant-hier, samedi 06 mai 2017, le patron du Grand Parti Malick Gakou a été ainsi investi tête de liste de l'opposition dans son département par 21 partis politiques et mouvements opposés au régime de Macky Sall.

Le Pds, Rewmi, le Parti Nouvelle Génération, l'Alliance Sauver le Sénégal, le Fsd/bj, Aj/Pads, Bes du Niakk, Bokk Gis Gis et autres se sont réunis à Guédiawaye pour plébisciter en effet Malick Gakou comme porte-étendard de la coalition Mankoo Taxawu Sénégal dans le département, pour les élections législatives. Et comme l'ont noté les responsables politiques des différents partis maîtres d'œuvre de cette investiture : « Pour la première fois dans l'histoire politique du département de Guédiawaye, autant d'organisations s'engagent unanimement à porter la candidature d'un homme pour diriger la liste de l'opposition. A l'image des leaders de la Coalition qui constitue la colonne vertébrale de cette liste, les leaders locaux ont tu leurs divergences politiques partisanes pour ne mettre en avant que les intérêts de Guédiawaye ».

Du coup, l'opposition règle le cas de l'investiture à la tête de la liste départementale de Guédiawaye, là où la mouvance présidentielle s'embourbe pour le choix d'un candidat, avec le retrait du maire apériste de la commune Aliou Sall. Un maire qui n'a d'ailleurs retiré sa candidature qu'après de fortes pressions exercées sur celle-ci, autant par l'opposition qui accusait le président Macky Sall de vouloir installer au perchoir son frère que par une guéguerre interne au parti présidentiel. Une guéguerre qui a occasionné d'ailleurs des sorties virulentes et des attaques personnelles des uns contre les autres, laissant pantois les citoyens et observateurs de la scène politique sénégalaise. Quoi qu'il en soit, l'opposition à Guédiawaye a pris les devants et s'est dit « armée d'une forte détermination, avec les populations de la ville », pour freiner à travers l'investiture de Malick Gakou « l'ascension politique du SDF (sans domicile fixe-ndlr) Alioune Sall vers la présidence de l'Assemblée nationale ».

Avec cette initiative de la Coalition Mankoo Taxawu Senegaal, section Guédiawaye, l'opposition pose enfin un grand pas vers sa liste unitaire aux législatives. Une liste dont le premier point de jonction est l'investiture des leaders dans leurs départements : Malick Gakou à Guédiawaye, Idrissa Seck à Thiès, Khalifa Sall à Dakar même s'il est encore en détention préventive, Cheikh Bamba Dièye à Saint-Louis etc.