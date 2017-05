Gabon: Dortmund - Aubameyang s'exprime sur les rumeurs PSG

« Rester ou partir, c'est la question que je me pose en ce moment. C'est un moment particulier. Je suis en pleine réflexion par rapport à un départ l'été prochain. Forcément, je me sens très bien ici parce les supporters sont énormes. Ça reste un grand club. Mais je me pose la question, si je veux franchir un palier, est-ce qu'il ne faut pas partir ? Je n'ai pas de réponse. Il faut un peu de temps. J'ai 27 ans. Si je veux passer un palier, forcément, il faudra partir cet été. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Il faut voir les propositions qu'il y a. On y va pour jouer. Si je ne bouge pas, ça veut dire que je vais terminer ma carrière ici, forcément. Je vais prendre le temps de réfléchir », a-t-il dit dans des propos relayés par 90min.com.

