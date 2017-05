A l'en croire, le «Rotary club Dakar Millénium fait partie des 11 clubs rotarys du Sénégal». Le Rotary est une association humanitaire et présente dans 200 pays du monde avec 34 000 clubs regroupant un million trois cent mille (1 300 000) membres. Parmi leurs interventions qui sont guidées à travers des axes stratégiques se trouve un engagement au service de la protection de la mère et de l'enfant. En ce sens, ils ont volé cette année au secours de la pouponnière de Mbour.

Des caisses de lait et de farine constituent le don remis aux responsables de la pouponnière. Il a jugé «modeste» la participation de son association et a loué la «noble cause» des responsables de la pouponnière investie dans la mission d'être au service de l'enfance.

