La cité chérifienne de Sibicouroto était le point de convergence de milliers de fidèles musulmans, vendredi dernier 5 mai, à l'occasion de la 36ème édition de son gamou annuel. Des conférences et séances de prières ont lieu autour du thème de «paix et développement». Les organisateurs ont sollicité la réalisation des infrastructures sociales de base pour tirer Sibicouroto de son isolement, le paysage dénudé de services sociaux de base. Le gouverneur de région a invité les jeunes à rester au pays et à explorer les structures d'emploi ainsi que le secteur de l'agriculture. Il promet de transmettre les doléances à qui de droit.

L'édition 2017 du Gamou de Sibicouroto a vécu dans la plus grande ferveur religieuse. Les conférences et prières ont tourné autour du thème générique «Paix et Développement», thème adapté dit-on au contexte d'une quête de synergie en vue de la réalisation du plan Sénégal Emergent. A cet effet dira Chérif Bachir «cette année nous avons retenu le thème de paix et développement parce que tout le monde sait qu'on parle d'émergence. Donc, quand on parle de paix et développement, cela répond bien à la question. L'Islam que nous connaissons c'est l'Islam de paix et de tolérance et voilà ce qui fait le charme de notre cher pays le Sénégal en atteste le dialogue islamo-chrétien et le bon voisinage», a déclaré Chérif Bachir Aïdara, porte-parole de la famille Aïdara de Sibicouroto.

A l'occasion de cette 36ème édition, la famille religieuse de Sibicouroto a plaidé pour la réalisation des infrastructures sociales de base comme le courant électrique, l'eau, la modernisation des darras et le désenclavement routier. Bachir AÏdara le porte-parole de la famille soutient : «nous l'avons dit et redit à maintes reprises nos doléances sont l'accès à l'eau, l'électricité, un pont sur le fleuve à Marsassoum et l'opérationnalisation du bac en attendant, les routes. Mais jusqu'à présent rien n'a été fait. Nous saluons toutefois la modernisation des daraas et sollicitons une réalisation à Sibicouroto».

Dans sa réponse, le gouverneur de région a fait observer que les doléances seront remontées aux ayants droit qui apprécieront l'opportunité et la faisabilité une fois la requête acceptée. Habib Léon N'diaye a, par ailleurs, évoqué le drame de l'émigration clandestine avec son lot de morts et invité au demeurant les jeunes à s'insérer dans les créneaux porteurs de revenus à travers les structures d'emploi et l'agriculture. Faisant un bref rappel de la provenance de leur père fondateur Chérif Sidy Mohamed Aïdara, Bachir AÏdara a confié qu'il est né en Gambie de père originaire de Tombouctou et de mère de la Guinée Bissau. Et comme par le passé, les pèlerins sont venus de divers horizons pour honorer la mémoire de Sidy l'un des éminents prédicateurs de son époque. Enfin le khalif général de Sibicouroto Chérif Moulaye Aboubakr Aïdara a formulé des prières pour la paix et le développement au Sénégal et dans la sous-région ouest africaine.