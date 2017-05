Sénégal: Tentative de réconciliation de l'Apr à Bambilor - Les gros bras des résponsables ensanglantent le meeting

La violence s'est encore invitée, ce samedi, dans les rangs de la formation politique dirigée par Macky Sall. Les nombreux militants et autres sympathisants venus prendre part au meeting de réconciliation entre les deux frères ennemis dans l'ex-communauté rurale de Sangalkam ont été pris dans des scènes de violence ouverte entre membres de factions politiques rivales.

En effet, les armes blanches et des armes à feu ont été sorties pendant cette rencontre, occasionnant des blessures et du sang. Ce samedi à Bambilor, un méga meeting dit de réconciliation entre le maire de Bambilor Ndiagne Diop et son frère ennemi Modou Sall Diop, l'ancien vice-président de la délégation spéciale, a été transformé en scène de violence digne des échauffourées qu'on a l'habitude de voir dans les arènes. Les gros bras et gardes du corps du ministre Oumar Guèye et ceux de Modou Sall Diop se sont affrontés devant le ministre directeur de Cabinet du président de la République.

Dans les deux camps, on était armé jusqu'aux dents et ce fut un combat âpre et tout en violence de violence devant Me Oumar Youm. Toute sorte d'armes était ainsi au rendez-vous. Des machettes, pistolets, sabres japonais y ont été exhibés. Cette bataille entre les gardes du corps des deux camps a semé un véritable désordre au point de faire fuir militants et responsables dont certains ont beaucoup souffert. Une parfaite cacophonie parce que les gardes de corps des deux camps étaient incontrôlables. Devant une telle situation, Omar Guèye et Oumar Youm étalaient toute leur impuissance. Certains responsables ont été malmenés avec des violences physiques et morales. Pendant que d'autres ont été tout bonnement chassés de la loge par les semeurs de troubles. Quant aux autorités coutumières, elles ont été presque méprisées dans un évènement qui était bien parti pour sceller une bonne fois pour toutes les retrouvailles entre les frères ennemis de Bambilor Ndiagne Diop et Modou Salla Diop. Mais, fort heureusement, les blessés n'ont été comptés que du côté des gardes du corps.

Prenant la parole, le ministre directeur de cabinet du président de la République a mis les pieds dans le plat disant tout de go qu'il y a une amorce d'unité mais beaucoup de travail reste encore à faire. «Vous avez amorcé le pari de l'unité. Mais il reste beaucoup à faire, d'après ce que J'ai vu », a -t-il lancé aux responsables.

En effet, c'est un ministre, Oumar Youm, très peiné qui a exprimé son amertume avant d'inviter les uns et les autres à savoir raison garder et faire preuve de plus d'humilité. Il a insisté pour déplorer cette unité de façade et les égos surdimensionnés. « La prétention mène au narcissisme et c'est dangereux. Donc, il faut changer les cœurs et cultiver l'unité. Pas d'unité de façade », a-t-il dit avec fermeté. Avant de demander aux apéristes d'éviter d'avoir des «ambitions démesurées».

Pour lui, la priorité des responsables du département doit être « d'aider votre mentor, le ministre Oumar Guèye, à travailler dans la paix. La politique, ce n'est pas de l'animosité. Vos militants attendent de vous la paix et l'union des cœurs. Le président de la République demande à cultiver la paix. Vous êtes des responsables et n'avaient pas le droit de mettre le feu dans le fief du ministre Oumar Guèye qui est en train de réussir un travail politique extraordinaire». Mieux, Me Oumar Youm a demandé aux deux adversaires de « pactiser, de faire la paix et de sceller l'unité même à l'insu de leur mentor et d'être les avocats du président de la République à Bambilor».