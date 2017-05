Afrique: Portait du nouveau président de la République française Emmanuel Macron

Après l'Inspection des finances, Emmanuel Macron va passer quatre ans à la banque d'affaires Rothschild (2008 à 2012), en charge des fusions-acquisition et chapeautant le rachat des laits infantiles de Pfizer par Nestlé, une opération à 9 milliards d'euros. On lui attribuera le nom du « Mozart de la finance ».

A l'étroit au sein du gouvernement, Emmanuel Macron est constamment rappelé à sa place par le Premier ministre Manuel Valls, alors qu'il envisage de lancer son propre mouvement politique depuis Amiens. « Moi, je suis dans un gouvernement de gauche, mais je veux aussi travailler avec des gens qui sont à droite et je pense qu'on peut refonder par le bas de manière sincère et authentique », avait-t-il annoncé, pour justifier la création de son mouvement. Ce qui va bouleverser le paysage politique de la France.

Il remporte le second tour avec plus de 65% des voix face à Marine Le Pen, selon les premières estimations. La rapidité de son ascension au pouvoir donne espoir à la jeunesse française et d'ailleurs. Il s'agit de la recomposition du paysage politique français, malgré un chiffre record d'abstention et de vote blanc ou nul.

