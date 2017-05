Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 1)

Ligue 1, 26e journée

À l'occasion du déplacement de Bastia au Parc des Princes, Prince Oniangué retrouvait sa place de milieu défensif originelle. Mais face aux Parisiens Draxler, Verratti et Cavani, le capitaine des Diables rouges, baladé à tous les postes du milieu depuis plusieurs saisons, il a souffert. Et n'a pas été plus heureux dans l'utilisation du ballon au sein d'un collectif balayé par le PSG (0-5).

Sans Arnold Bouka Moutou et Dylan Bahamboula, non retenus, Dijon est humilié à Guingamp (0-4).

Nancy accueillait Monaco avec un côté gauche composé de Tobias Badila et Faitout Maouassa. Dès la 3e minute, les futurs champions de France ont ouvert le score avec un but contre son camp du malheureux Tobias Badila, qui contrait un centre de Germain. Peu avant l'heure de jeu, il est un peu court pour égaliser sur un corner tiré par Maouassa (14e). En retard, sur son côté, sur le second but de Monaco, consécutif à un contre éclair conclu par Silva. Impuissant sur la passe de Dirar à Mbappé sur le 3e but adverse (86e). Bref, une mauvaise soirée pour Badila. Maouassa, lui, a été actif (14e, 38e, 44e) avant d'être remplacé à la 64e.

Sans Bradley Mazikou ni Fodé Doré, non convoqués, Lorient et Angers partagent les points au Moustoir (1-1).

Durel Avounou est resté sur le banc lors de la victoire de Caen à Toulouse (0-1).

De retour de blessure, Bryan Passi était sur le banc lors du revers de Montpellier à Rennes (0-1).

Sans Alan Dzabana, non retenu, Lyon bat Nantes dans la douleur (3-2). Remplaçant, Jules Iloki est entré à la 81e. Averti à la 82e.

Brice Samba était sur le banc lors du succès de Marseille sur Nice (2-1).

Au classement, le suspense demeure principalement en bas de tableau pour les Congolais, puisque les cinq derniers du classement comptent un Diable rouge ou binational dans leurs rangs : derrière Angers, 14e avec 40 points et déjà assuré du maintien, Montpellier, 15e avec 39 points, n'aura besoin que d'un point. Caen, 16e avec 36 points, et Lorient, 17e avec 35 points, restent sous la menace du trio Dijon-Nancy-Bastia, respectivement dotés de 33, 32 et 31 points. Rappelons qu'il reste deux journées de Ligue 1 et que les 19e et 20 sont reléguées, tandis que le 18e disputera un tour de barrage face au 3e de Ligue 2.