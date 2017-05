Congo-Brazzaville: Elections législatives - Ferdinand Doukaga Kwanda sera candidat à Nyanga

Le président de l'Association « Congo développement » (Codev), Dr Ferdinand Doukaga Kwanda a été choisi par les membres de son organisation comme leur candidat aux prochaines élections législatives, dans la circonscription unique de Nyanga (Niari).

Ce choix a été l'une des délibérations de la session inaugurale du Codev. « Si je suis élu député, j'utiliserai mon organisation pour apporter une contribution au développement du Congo, partant du district de Nyanga », a-t-il déclaré.

Nanti d'une très grande expérience professionnelle et universitaire, Ferdinand Doukaga Kwanda promet de la mettre au service du district de Nyanga. « Notre district a besoin d'un homme responsable et expérimenté, d'un cadre de grande notoriété animé d'un esprit de solidarité et d'entraide », a indiqué Ferdinand Doukaga.

Pour les populations de Nyanga, membres de Codev, le temps est venu qu'elles choisissent leur député ; parce que l'avenir de leur district en dépend.

Par ailleurs, Ferdinand Doukaga Kwanda a indiqué que Codev, association socio-économique, a été créée à la suite des expériences vécues des différentes stratégies de développement, la diversité des intervenants en la matière et les besoins de plus en plus cruciaux des populations.

Pour lui, dans un monde mondialisé, les Etats doivent s'ouvrir sur l'extérieur pour leur développement. Et les populations, a-t-il ajouté, ne devraient plus être les spectatrices ; mais elles doivent être actrices. « Les conditions propices du développement de notre pays sont à notre portée », a-t-il conclu.