Cote d'Ivoire: Communauté ivoirienne - L'ambassadeur disposé à satisfaire les doléances des Ivoiriens du Congo

Environ quatre mois après son arrivée à Brazzaville, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, Thérèse N'Dri Yoman, a rencontré le 6 mai à la mairie centrale, la communauté ivoirienne du Congo. Une occasion qui a permis à la diplomate d'écouter les doléances des Ivoiriens résidant sur le sol congolais et de les assurer des dispositions prises pour satisfaire à leurs attentes.

Ces préoccupations présentées par le président de la communauté ivoirienne, Diakité Kader, et reprises par certains membres lors des questions posées à la diplomate, portent notamment sur l'établissement des pièces consulaires, les tracasseries policières et les entraves à la libre circulation dans le pays d'accueil. S'y ajoutent les conditions de vie de membres de la communauté ivoirienne et certaines affaires judiciaires en cours, concernant deux d'entre eux.

« J'ai entrepris des démarches avec la SNEDAI pour la production des passeports, soit en RDC qui dispose déjà d'un équipement soit ici à Brazzaville », a déclaré l'ambassadeur en réponse aux préoccupations de la communauté ivoirienne sur ce sujet. En ce qui concerne le laissez-passer, Thérèse N'Dri Yoman, a indiqué qu'elle « facilite sa délivrance pour les cas urgents » en s'assurant de l'identité ivoirienne du requérant. Mais il faut savoir que « ce document ne remplace pas automatiquement le passeport », a-t-elle souligné, précisant qu'on donne un laissez-passer à quelqu'un qui a perdu son passeport.

S'agissant de la consulaire, la diplomate a demandé à ceux qui en ont besoin de fournir des pièces nécessaires pour s'en faire établir. « Je tolère beaucoup de choses (... ) mais j'ai le droit de vérifier la nationalité ivoirienne du demandeur », a prévenu l'ambassadeur, soulignant que "l'ambassade doit fonctionner selon les lois et règlements établis par la Côte d'Ivoire" pour le fonctionnement de toutes ses représentations diplomatiques.

Thérèse N'Dri Yoman s'est par ailleurs appesantie sur la question des tracasseries policières. « Je vais rencontrer incessamment les autorités congolaises chargées de la sécurité », pour tenter de trouver une réponse durable à cette préoccupation, a-t-elle indiqué, citant notamment le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la police.

Du reste, la diplomate a appelé les Ivoiriens résidents au Congo, estimés à environ 4000 personnes à « une solidarité forte », et leur a demandé de se soumettre à la réglementation congolaise afin d'éviter des situations compromettantes qui pourraient les conduire devant la justice.

Pour terminer, Thérèse N'Dri Yoman a salué l'excellence des relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Congo, et rappelé qu'autant elle doit « renforcer l'amitié et la coopération » bilatérale, autant elle a la « responsabilité de veiller » sur la population ivoirienne vivant au Congo et sur ses biens.