Angola/Afrique du Sud: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Afrique (Afrique du Sud, Angola, Gabon, Maroc, Sénégal et Tunisie)

Le Casa Sport de Cyld Mouanda bat Gorée (1-0). Et remonte à la 4e place à égalité de points avec le 3e et à une longueur du 2e. Rappelons que l'Académie Génération Foot caracole en tête du championnat sénégalais.

Christoffer Mafoumbi est resté sur le banc lors du revers des Free State Stars sur le terrain de Cape Town City (0-1). A 3 journées de la fin, les Free States Stars est 14e et premier relégable, à égalité de points avec le 15e et avec seulement une longueur d'avance sur le 16e. Et l'équipe de Mafoumbi, qui n'a pris qu'un point lors des 5 dernières journées, est dans une très mauvaise dynamique. Attention, danger.

