Afrique Centrale: Zone CEMAC - Des grandes réformes pour rétablir les équilibres macroéconomiques

Le Programme des réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac) a tenu sa 2ème réunion du comité de pilotage, le 6 mai à Brazzaville. Les experts financiers de la sous-région ont examiné et affiné la matrice des réformes devant permettre à la zone Cemac de rétablir avec sérénité les équilibres macroéconomiques.

Sous le patronage du ministre congolais en charge de l'économie, du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Gilbert Ondongo, président du Comité de pilotage, les experts de la Cemac ont examiner en premier le document de programme du PREF-CEMAC.

Au cours des travaux, le Comité de pilotage (COPIL) a affiné la principale matrice des actions à mettre en œuvre. Il s'agit, en effet, d'un guide professionnel des politiques économiques, financières et monétaires à initier au sein des Etats membres de la Cemac, afin de vite rétablir les équilibres macro-économiques dans cet espace communautaire.

Le comité de pilotage a examiné le suivi du programme des réformes, avant d'apprécier puis l'état d'avancement de quelques actions déjà réalisés ou en cours d'exécution, parmi lesquelles les différentes missions effectuées par le FMI dans les Etats membres de la Cemac.

Sur ce volet, le COPIL a exigé aux Etas membres de finaliser, dans un délai raisonnable, les négociations en cours avec cette institution financière internationale, et instruit son secrétariat technique de proposer un nouveau caneva de restitution de la mise en œuvre des programmes conclus avec le FMI.

S'agissant de la restitution des réserves de change, le Comité de pilotage a invité les Etats membres à mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, quelques mesures complémentaires ambitieuses.

Il s'agit entre autres : d'engager les structures étatiques, toutes les entreprises à rapatrier l'intégralité de leurs recettes d'exportation, conformément à la règlementation de change communautaire en vigueur ; exiger de l'exportateur, une caution bancaire chaque fois qu'il réalise une opération d'exportation hors zone Cemac, ainsi que de diversifier l'économie et le commerce intra-régional afin de réduire les sorties de devises.

Des progrès réalisés dans la gestion des finances publiques

Après examen minutieux du dossier, le COPIL a exprimé son satisfecit, au regard des avancées accomplies par les Etats membres de la Cemac, dans la transposition des directives, invitant les pays qui accusent déjà le retard, à finaliser les travaux d'élaboration de leurs derniers projets de textes au plus tard le 31 décembre 2017.

Parlant de la mise en œuvre du nouveau dispositif de la surveillance multilatérale, les pays membres de la Cemac sont invités à mener dorénavant, une gestion contra-cyclique de leurs finances publiques, en conduisant, le cas échéant, une épargne budgétaire.

De même, le COPIL a exigé à ces pays d'œuvrer à l'amélioration du climat des affaires, invitant fermement la Commission de la Cemac à mobiliser les ressources nécessaires en vue de rendre opérationnel l'observatoire créé à cette effet.

En dernier ressort, dans le but de garantir la libre circulation des personnes et des biens au sein de la communauté, le comité de pilotage invite les Etats à : Etablir les passeports Cemac avant le 31 décembre 2017 ; appliquer intégralement la politique commune d'Emi-immigration et d'équiper tous les postes de contrôle-frontières de la Cemac, des dispositifs de contrôle dignes, adaptés au système I-24/7 d'Interpol.

Rappelons que cette 2ème réunion du comité de pilotage a connu la participation de Pierre Moussa, président de la Commission de la Cemac ; de Abbas Mahamat Tolli, gouverneur de la BEAC, des ministres de l'Economie et des finances des pays membres ainsi que des responsables des organisations économiques et financières sous- régionales.