A la sortie des discussions autour des quatre (4) points retenus à l'ordre du jour de cette importante rencontre, on peut dire que contrairement à ce qui se passe dans certaines collectivités du pays, on s'attend plutôt à un éventuel compromis entre les deux protagonistes.

Réunissant la plupart des responsables de partis membres de la coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » (Bby), les maires et élus locaux des 15 collectivités locales du département et présidée par le coordonnateur départemental de l'Apr Moustapha Mbaye, cette assemblée, en termes de décompte, a enregistré deux candidatures : celle du député sortant et maire de Foundiougne Babacar Diamé et celle du maire de Toubacouta Pape Seydou Dianko.

