Sénégal: Gala annuel de la presse - Denisia Sambou meilleure en radio Fatou Ndiaye, speciale pour les enfants

Comme à l'accoutumée, le gala annuel de la presse a été un «moment de joie, de partage et de retrouvailles, difficile d'échapper à cette ambiance colorée, pleine de lumières et de sons» pour reprendre les mots du président de la Cjrs.

La Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) a organisé son gala annuel de la presse avant-hier, samedi 6 mai. A cette occasion, Denisia Sambou, Abdou Aziz Bane, Samsidine Sané, Chimère Junior Lopy et Cheikh Ndiaye sont les heureux lauréats du concours national de journalisme. Un prix spécial «Médias et droits de l'enfant » a également été décerné à Aminata Sow Wade. Fatou Ndiaye de Sud Quotidien est venue en troisième position dans cette catégorie. Pour cette 8ième édition célébrée sous le thème du code de la presse, le chanteur Pape Diouf et le groupe Bidew Bou Bess ont plongé le public dans une chaude ambiance.

