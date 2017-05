Burkina Faso: CFOP - Quatre partis politiques quittent le navire

Après un second renvoi, le procès de Blaise Compaoré et de 31 membres de son dernier gouvernement… Plus »

Quant à Pierre Ouédraogo, militant du PEDN, ceux qui disent que « l'argent ne circule plus, sont des bandits à col blanc qui ne savaient faire que de la politique et vivre des biens de l'Etat.

Meeting au cour duquel le chef de file n'encourage en rien les actions du PNDES, censées booster le développement du Burkina Faso et mener une lutte contre le chômage. C'est fort de cela que nous avons pris la décision de dire non aux manœuvres politiciennes du CFOP.

Nous comprenons même par le fil des évènements, que la prochaine source de financement de la CODER et du CFOP viendra de Blaise Compaoré, lui qui se charge de la déstabilisation de notre pays. En témoignent la visite de la CODER et le meeting du 29 avril dernier.

Selon Evrard Sorgho du PEDN qui a lu la déclaration liminaire, « le CFOP, sous la direction de Zéphirin Diabré, n'a proposé aucun plan d'actions de solidarité à l'égard des familles des victimes de l'insurrection et du putsch de septembre 2015 et pire, le chef de file de l'opposition compose de nouveau avec les membres du régime déchu qui, à leur sens, devraient répondre devant les juridictions du pays.

Evrard Sorgho, président du Parti écologiste pour un développement nouveau (PEDN), Inoussa Ouédraogo du Parti centriste pour la démocratie et le progrès (PCDP), Gilbert Bouda du Parti fasocrate (PF) et Diallo Abdoul Salam, président du PDF/Laffi, ont organisé une conférence de presse à l'espace culturel Gambidi, pour expliquer à la population les raisons de leur démission du Cadre de concertation du CFOP et ce qu'ils entendent faire dans les jours à venir.

