Après un second renvoi, le procès de Blaise Compaoré et de 31 membres de son dernier gouvernement… Plus »

Toute chose qui dénote d'une mauvaise foi, voire une volonté de duperie », a affirmé le coordonnateur national des syndicats de l'éducation, par ailleurs secrétaire général du Syndicat national du personnel d'administration et de gestion de l'éducation et de la recherche (SYNAPAGER), Windyam Zongo. Selon lui, au regard de l'attitude de l'exécutif, ils sont prêts à se « donner les moyens pour en finir avec le dilatoire du gouvernement ».

« Pour nous, une telle attitude constitue un mépris vis-à-vis de nos organisations et est inacceptable... Pire, les raisons sur lesquelles le MENA s'appuie pour une remise en cause des conclusions de ces négociations varient d'une séance à une autre.

La phase suivante devait juste constituer en la signature du protocole le 3 mars et c'est à cette étape que le ministre (NDLR : MENA) s'est rebiffé. Chose que nous avons du mal à expliquer », a indiqué Souleymane Badiel selon qui ils n'arrivent pas à comprendre que leur ministre, qui avait pourtant commis des techniciens pour échanger avec les partenaires sociaux sur la question, remette en cause l'ensemble des conclusions auxquelles ils sont parvenus.

Cela ne dépend plus de nous, mais du gouvernement qui doit réagir dans les meilleurs délais », a-t-il indiqué. Et la représentante du SYNATEB, Marie Yonli/Zomodo, d'ajouter que ce serait à leur corps défendant si le MENA les amenait à prendre cette décision extrême, à savoir prendre les examens en otage. « Nous ne voulons pas prendre les examens en otage.

Selon la coordination, le sort des examens scolaires, à l'étape actuelle, se trouve entre les mains du gouvernement. « Nous interpellons le gouvernement afin qu'il comprenne l'enjeu et prenne la bonne décision de sorte que les examens se déroulent dans la quiétude », a alerté le Secrétaire général adjoint (SGA) de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche (F-SYNTER), Souleymane Badiel, pour qui « la balle est dans le camp du gouvernement ». « A l'étape actuelle, nous ne pouvons pas vous dire que nous allons oui ou non boycotter les examens.

Faut-il craindre pour le bon déroulement des examens scolaires qui avancent à grands pas ? L'on est tenté de répondre par l'affirmative au regard de la sortie, le 5 mai dernier, de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation invitant le gouvernement à régler dans les plus brefs délais la question des indemnités servies aux examens du primaire, post-primaire et secondaire.

Une chose est sûre, le torchon brûle entre les syndicats de l'éducation et leur ministère de tutelle sur la question et si rien n'est fait, les examens pourraient être pris en otage.

La Coordination nationale des syndicats de l'éducation (CNSE) a animé, le 5 mai 2017, une conférence de presse pour informer l'opinion publique et l'ensemble de ses militants sur le niveau des négociations, à l'heure actuelle, concernant la relecture des arrêtés portant indemnités servies aux examens du primaire, du post-primaire et du secondaire.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.