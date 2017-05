Mauritanie: Le président de la République reçoit le président et les membres de l'association des anciens parlementaires

Il a enfin précisé qu'il y a un aspect important qui doit être relevé, à savoir, a-t-il dit, les réalisations accomplies dans le pays dans tous les domaines économique, social et sécuritaire, soulignant que la Mauritanie est aujourd'hui respectée aux plans régional et international et qu'elle dispose de moyens lui permettant d'être à l'abri de toute agression.

à la naissance de l'Etat mauritanien et aux étapes qui ont précédé l'indépendance nationale, précisant qu'ils sont disposés à poursuivre leurs efforts dans l'intérêt des réalisations accomplies au cours des dernières années. Il a en outre noté qu'ils ont accompagné le Président de la République dans ses efforts pour la réalisation des intérêts du pays à l'intérieur et à l'extérieur.

