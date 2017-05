Maroc: Le Roi et le président Hollande visitent l'exposition «Trésors de l'islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar»

En marge de la visite privée à dimension politique et culturelle qu'il effectue dans la capitale française depuis le 02 Mai courant, le Roi du Maroc, SM. Mohammed VI, s'est rendu, samedi, en compagnie du président français François Hollande, à l'exposition « Trésors de l'islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar », qui se tient à l'Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris.

A cette occasion, le Souverain et le chef de l'Etat français, accompagnés du président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang ont effectué une tournée à travers les différentes parties de cette exposition inédite qui consacre aux liens étroits, passés comme présents, tissés entre le monde arabo-musulman et l'Afrique subsaharienne et qui propose un parcours en trois étapes : la diffusion de l'islam, les pratiques de la religion et «les arts de l'islam».

«Nous avons convenu avec S.M. le Roi de venir ensemble aujourd'hui à l'IMA pour visiter cette exposition», a affirmé le Président français. «Il s'agit d'une exposition exceptionnelle qui met en avant l'histoire millénaire de l'Islam en Afrique» et qui montre que cette religion prône les valeurs de tolérance et de paix, a affirmé le Chef de l'État français.

De son côté le président de l'Institut du Monde Arabe, M. Jack Lang a affirmé : «Nous sommes très heureux et très fiers de cette visite qui intervient à quelques jours seulement après la rencontre autour d'un déjeuner entre les deux chefs d'Etat à l'Elysée».

Et Jack Lang de se déclarer «émerveillé par la connaissance intime par le Souverain de tous les arts», ajoutant que Sa Majesté «est un chef d'Etat éclairé, extraordinairement cultivé et profondément érudit qui encourage les artistes, les créateurs et les manifestations musicales.»

Il est à noter que la visite de l'exposition, qui retrace plusieurs siècles d'histoire à travers l'art et l'architecture du Maroc au Sénégal, en passant par l'Éthiopie, le Kenya, le Mali et bien d'autres pays du continent, s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde de l'art, de la culture et de la politique.