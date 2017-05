Sénégal: Scolarisation des enfants à Sabar, région de Fatick - Exigence de vie, choix par defaut !

A peine son mariage évoqué, elle devient l'objet de tous les regards. Les rires infantiles de ses camarades de classe et le regard avide d'une vingtaine de paires d'yeux braqués sur elle l'installent dans une sorte de malaise qui l'oblige à baisser la tête.

Et un des habitants, Diek Diome, justifie le fait par la forte affluence dans le lieu d'inscription qui est très tôt pris d'assaut par les autres villages de la circonscription. Fatigués par les nombreux déplacements et la perte des heures de travail, les quelques candidats à l'obtention du sésame se sont résignés.

Dans la localité, nombreuses sont les contraintes qui bloquent la scolarisation des enfants. Les potaches viennent à l'école sans prendre le petit-déjeuner. Ils ne sont pas non plus mis dans les conditions minimums de performance.

Les mariages précoces, quant à eux, viennent le plus souvent retirer la gent féminine de la « garderie »pour la confiner dans la vie au foyer beaucoup plus appréciée dans la zone. Depuis sa création en 1997, l'école primaire n'a produit que 10 étudiants.

Parlant d'ailleurs de son établissement, le directeur de l'école élémentaire Babacar Samb ironise et parle d'une garderie d'enfants. En effet, la scolarisation des enfants, l'assiduité aux cours et la poursuite des apprentissages inquiètent peu les parents.

Non inscription des enfants à l'état civil, mariages précoces, difficiles conditions de vie et manque d'intérêt à l'école considérée par la plupart des parents comme une garderie d'enfants en attendant un autre point de chute. Reportage dans un village où l'instruction des enfants est en totale souffrance, à l'image de bien d'autres parties du pays.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.