Cameroun: Un proviseur en prison

Ces dernières années, deux des clubs les plus représentatifs du Cameroun s'illustrent abondamment… Plus »

Apres vérification on a effectivement trouvé que 42 dossiers du baccalauréat et 64 dossiers du probatoire n'ont pas été acheminés », affirme Missing Meyong, le délégué départemental des Enseignements secondaires du Haut-Nyong.

Le chef de terre descend à nouveau à l'école et demande aux élèves de se soumettre à la composition de l'épreuve zero et que les listes seront affichées avant la fin de la journée du jeudi 27 avril.

Toute la communauté éducative et les populations de cet arrondissement croyaient que le calme et la sérénité était revenue au lycée de Nguelemendouka mais c'était sans compter avec les appétits financiers du proviseur. Les activités dans cet établissement sont à nouveau paralysées avec les épreuves physiques au baccalauréat.

La descente aux enfers du proviseur Ayek commence avec la non publication des listes provisoires des candidats au Bepc. La révolte des élèves de 3ème poussera le chef d'établissement à solliciter le soutien de l'association des parents des élèves et enseignants pour remédier à la situation.

