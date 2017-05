Sénégal: Lettre de Politique sectorielle - Birima Mangara salue un acte fondateur pour le PSE

En effet, désormais, tous les ministères doivent élaborer et exécuter des «budgets-programmes» articulés aux stratégies sectorielles, plans de développement stratégique, contrats de performance et plans d'actions des services, en adéquation avec les cadres de rendement pré-établis.

De même, si la formulation d'une stratégie sectorielle est un préalable nécessaire, elle ne garantit pas pour autant sa réalisation. Ainsi, nous devons accorder une attention particulière au pilotage stratégique, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation. C'est pourquoi, le pilotage stratégique de la LPSD sera assuré par un comité de pilotage qui jouera un rôle de veille et de supervision.

«Ces programmes qui constituent le cadre d'opérationnalisation de la LPSD sont renseignés dans le document de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) et déclinés en actions et activités», informe Birima Mangara.

Ainsi, la stratégie de développement du secteur préconisée par le MEFP pour la période 2017-2021 repose sur trois orientations stratégiques et quatre objectifs spécifiques déclinés en dix programmes répartis en cinq programmes métiers, un programme support et quatre programmes relatifs aux comptes spéciaux du Trésor.

En effet, souligne-t-il, cette validation est l'aboutissement d'un long processus conduit suivant une démarche inclusive, participative et concertée, gage de consensus sur le choix de la stratégie de développement du secteur de l'Economie et des Finances.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.