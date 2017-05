Tunisie: Ramadan à nos portes - Contenir l'inflation en tassant les prix…

…Sans toutefois recourir à des mesures qui creuseraient le déficit commercial. Au-delà des engagements volontaristes obtenus auprès des grandes surfaces de baisses consistantes atteignant 25% sur de nombreux produits de grande consommation et l’engagement de l’Utica à susciter, chez les commerçants de détail, des baisses de prix substantielles pouvant aider à contenir l’inflation et à endiguer les facteurs dont elle est la conséquence, le contrôle rigoureux des circuits de distribution, des « intermédiaires » et des spéculateurs reste de mise.

En attendant que la Banque centrale mette enfin en application toute une stratégie de nature à maîtriser, à la base, les dangereuses menaces inflationnistes.

L’inflation record, qui affiche désormais les 5%, ne manque pas de susciter l’inquiétude à trois semaines du mois saint de Ramadan, période où la consommation des ménages atteint, sans faute, des pics vertigineux dépassant souvent les 150%.

D’où la nécessité pour les autorités publiques, chaque année en pareille période, de s’appliquer à réguler le marché par divers artifices, dont notamment la rétention de stocks de réserves pour les denrées les plus demandées, comme les œufs, le lait, les viandes, le beurre et l’huile, notamment. Des réserves qui seront écoulées sur le marché, à des moments clés, pour faire chuter les prix par une brusque augmentation de l’offre.

Les médias et les autorités publiques accusent habituellement des «spéculateurs», forcément anonymes, d’être derrière les hausses de prix et les pénuries frappant diverses denrées spécialement courues durant le mois de Ramadan et l’Aïd Esseghir sur lequel il débouche, avec ses gâteaux et sucreries typiques.

En fait, divers phénomènes concomitants vont agir à faire monter les pressions inflationnistes : les commerçants, dont c’est le mois le plus prometteur, les grossistes et importateurs qui jouent au chat et à la souris avec les autorités, les consommateurs qui se mettent à accumuler les provisions.

Traque de la fraude, de la rétention et des ventes conditionnelles

De sorte que l’offre et la demande se trouvent prises dans un tourbillon difficile à cerner, que les pouvoirs publics surveillent de près pour intervenir par petites touches régulatrices plus ou moins bien inspirées selon les années.

Il y a tout d’abord l’arme des denrées subventionnées, dont l’Etat fixe et contrôle directement les prix. A ce niveau, interviendra une traque de la hausse, de la fraude, de la rétention et des ventes conditionnelles.

Il s’agit ensuite d’intervenir à titre amical sur les denrées dont les prix sont libres et obéissent aux règles du marché, en sensibilisant par la concertation les producteurs et commerçants au sérieux des pressions inflationnistes constatées et à leurs répercussions sur le pouvoir d’achat des ménages. Car, en tout état de cause, il est impératif de songer à conforter le mois saint dans sa vocation de mois de la solidarité et de l’entraide.

D’où les engagements volontaristes obtenus auprès des grandes surfaces, de baisses consistantes atteignant 25% sur de nombreux produits de grande consommation et l’engagement de l’Utica à susciter, chez les commerçants de détail, des baisses de prix substantielles pouvant aider à contenir l’inflation et à endiguer les facteurs dont elle est la conséquence.

Au moment même où la Banque centrale annonce toute une stratégie de nature à maîtriser, à la base, les dangereuses menaces inflationnistes qui guettent, aggravant les conséquences diverses de la baisse du taux de change de la monnaie nationale.

Hausse de 0,9% de l’indice des prix

Les prix à la consommation sont en hausse de 0,9% par rapport au mois de mars 2017. En avril 2017, l’indice des prix à la consommation a connu une augmentation par rapport au mois de mars 2017 de l’ordre de 0,9%, et ce, en raison notamment de l’augmentation des prix des articles d’habillement et chaussures de 5,9% sous l’effet de la fin de la période des soldes d’hiver. Ainsi, les prix des vêtements ont augmenté de 6,3%, des chaussures de 5,6% et des accessoires d’habillement de 2,6%.

En avril 2017, le taux d’inflation a augmenté à un niveau de 5,0%. Le taux d’inflation du mois d’avril 2017 a atteint le niveau de 5,0%, après une stagnation à 4,6% durant les mois de janvier et février, suivi d’une augmentation à un niveau de 4,8% durant le mois de mars 2017.

(Source INS)