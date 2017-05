Guinée: Teliwel (Lelouma) - Un district où l'eau est tombée du ciel

« on est ravi de cette réalisation qui nous soulage des longues marches pour puiser de l'eau nous qui puisions à Pouti Lakara ou Tountoiwol avant, et nous prions que Dieu allège aussi la tache à nos sœurs des districts alentours. »

« nous avons déposé une demande à l'entreprise et Mr Amadou Naddal Diallo a appuyé à l'interne celle ci et quand la chose a été acquise notre contribution nous bénéficiaires a été de nourrir et de loger les ouvriers venus réaliser l'infrastructure. ... .à la remise de l'infrastructure ,le partenaire a été clair qu'il ne prendrait pas en charge les réparations éventuelles en cas de panne voilà pourquoi on a sollicité une cotisation mensuelle de 1000 »

