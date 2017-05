Sénégal: Consommation - Les prix reculent de 0,2% en mars 2017

communiqué de presse

En mars 2017, les prix à la consommation ont reculé de 0,2% comparativement au mois précédent selon la direction de prévision et des études économiques (dpee).

Cette évolution est principalement expliquée par la baisse des prix de la fonction « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées» (-0,3%), notamment des céréales non transformées (-1,1%) et des légumes frais en fruits ou en racines (-16,2%). Par contre, sur une base annuelle, le niveau général des prix à la consommation a progressé de 2,4%, en mars 2017, du fait essentiellement des «produits alimentaires et boissons non alcoolisées» (+7,5%).

Selon la dpee, l'inflation sous-jacente (hors produits frais et énergétiques), s'est située à -0,2%, en rythme mensuel, et à +0,4%, en glissement annuel. En termes d'origine, les prix des produits importés sont ressortis en baisse de 0,4%, entre février et mars 2017, tandis que ceux des produits locaux ont progressé de 0,2%. Sur un an, les produits importés et locaux se sont respectivement renchéris de 1,3% et de 3,2%, en mars 2017, renseigne toujours le point mensuel de conjoncture du mois de mars publiée par la dpee.