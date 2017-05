Sénégal: Rufisque - Une bataille entre gardes du corps perturbe le meeting de réconciliation des apéristes

Seulement la signature de la paix des braves ne s'est pas faite sans échauffourées. Un incident a, en effet, marqué le meeting de réconciliation. Une bataille entre gardes du corps de tendances a failli gâcher la fête. Armes blanches telles que des sabres, des couteaux et autres objets pointus, des armes à feu ont vite fait leur apparition dans la foule. C'était alors le sauve-qui-peut. Il fallait alors protéger les officiels à la tribune parmi lesquels deux ministres de la République, Oumar Guéye et Oumar Youm, le député Souleymane Ndoye entre autres. La bataille était d'une rare violence. Lorsque l'un des gardes du corps encagoulés a sorti son pistolet, ce fut la débandade. Le meeting était alors sens dessus dessous. Les militants se courbent, certains se mettent à plat ventre. D'autres gardes du corps ayant maitrisé la situation, le calme revient. Le meeting pouvait alors démarrer. Un individu encagoulé, armé et ivre a voulu accéder aux ministres Oumar Youm et Oumar Guéye et a été bloqué par la sécurité. Il s'est violemment cogné au garde du corps du ministre de la Pêche qui a farouchement riposté. Le garde du corps assaillant a été blessé de même que son acolyte. Au total trois personnes ont été atteintes au visage. Les blessés ont été soignés au dispensaire de la commune.

