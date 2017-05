Congo-Kinshasa: Dossier Katumbi - Lokondo appelle le chef de l'État à tirer les conséquences du rapport des évêques

L'agitation autour de la fuite du rapport de la commission ad hoc sur les cas dits emblématiques dans le cadre de la décrispation politique n'a pas sa raison d'être, estime le député MP Henri-Thomas Lokondo. Ce dernier appelle le chef de l'État à examiner en âme et conscience ce rapport et de tirer toutes les conséquences pour la paix et la tranquillité dans le pays.

Encore une fois, le député national Henri-Thomas Lokondo vogue à contre-courant de sa famille politique, la Majorité présidentielle (MP), au sujet du dossier Moïse Katumbi. L'élu de Mbandaka s'oppose à l'agitation observée après la fuite dans la presse du rapport de la commission ad hoc sur les cas dits « emblématiques » (Moïse Katumbi et Jean Claude Muyambo) dans le cadre de la décrispation du climat politique. Des membres de la MP ont en effet reproché à la Cénco d'avoir violé la confidentialité du rapport dans l'objectif de « gêner ». Ce qui, aux yeux de la Majorité va inutilement accentuer les commentaires négatifs sur les évêques et le processus politique en cours.

Au cours d'un entretien avec la presse hier dimanche 7 avril à Kinshasa, Henri-Thomas Lokondo a fait savoir que si les négociateurs de l'Accord global et inclusif du Centre interdiocésain avaient qualifié le dossier de Katumbi comme pour certains, d'« emblématique », il faut prendre ce mot-là dans son acceptation la plus totale. « Et s'il est vrai comme le dit la Cénco qu'elle a été responsabilisée pour mener les enquêtes sur ces cas emblématiques et faire rapport à la plénière du dialogue, ipso facto, le peuple congolais a le droit d'être informé... Sinon, alors pourquoi quelqu'un qui a été condamné, et s'il n'a pas été condamné injustement, son cas devrait être retenu noir sur blanc dans un Accord politique, violant par le fait même le principe de séparation des pouvoirs ? », s'interroge-t-il. Et de poursuivre : « Pourquoi les éléments constitutifs de l'emblème doivent-ils être un secret ? Le dossier de Katumbi n'est pas un secret parce qu'il a défrayé la chronique depuis bientôt une année. Il ne faut pas mystifier les choses... »

La position de Lokondo est claire : le contenu du rapport tel que présenté par la Cénco est celui que tout le monde connaissait depuis des mois... « Je crois que nous devons être calme et laisser au chef de l'État, garant de la nation qui, lui, n'est jamais agité, d'examiner en âme et conscience ce rapport et de tirer toutes les conséquences pour la paix et la tranquillité dans notre pays », a déclaré Lokondo. Ce dernier poursuit en ces termes : « Je conseillerai au président de la République de laisser la porte toujours ouverte entre lui et la Cénco qui représente toute l'église catholique dont l'influence morale à travers le pays est indéniable... »

Dans la foulée, l'élu de Mbandaka s'est aussi exprimé sur les funérailles d'Etienne Tshisekedi. Pour Lokondo, les funérailles et le lieu de sépulture d'une personne relève fondamentalement et avant tout du droit privé de la famille. « Je crois que le gouvernement doit maintenir le contact avec la famille pour trouver une solution acceptable pour tous. Quant à moi, j'avais trouvé le site du cimetière de la Gombe plus approprié pour accueillir le corps du président Tshisekedi », a-t-il indiqué.