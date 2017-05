Cote d'Ivoire: Célébration du 8 mai - Le payrends hommage aux anciens combattants

Au nom des autorités présentes, Georges Serre a félicité les Africains ayant pris part à ce combat pour la liberté et a indiqué que Yassoungo Koné et ses amis sont « une valeur d'exemple pour la jeunesse et pour la France ».

Le 72ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale a été célébré ce lundi 8 mai 2017, à Abidjan-Plateau. Il est à l'initiative de l'Amicale fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire (Afnac-Ci).

Un défilé militaire, un dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts ont marqué cet hommage.

Yassoungo Koné, président de l'Afnac-Ci, a, à cette occasion, indiqué qu'actuellement sa structure compte 947 anciens combattants.

Pour la lutte contre le terrorisme, il a conseillé la vigilance aux autorités ivoiriennes. « Après la victoire commune en 1945, nous assistons de par le monde à une guerre asymétrique complexe et un terrorisme aveugle qui nous interpellent tous. Alors nous devons être vigilants », a-t-il recommandé. Ce, en présence de Jeanne Peuhmond, vice-présidente de l'Assemblée nationale, d'Akossi Bendjo, maire du Plateau et de Georges Serre, ambassadeur de France.

Au nom des autorités présentes, Georges Serre a félicité les Africains ayant pris part à ce combat pour la liberté et a indiqué que Yassoungo Koné et ses amis sont « une valeur d'exemple pour la jeunesse et pour la France ».

Il les a invités à œuvrer pour un monde fraternel.