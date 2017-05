Angola: Le ministre de l'Economie invite l'Elisal à signer des contrats pratiques

"Je voulais également demander à l'Elisal d'être une des premières entreprises à souscrire un contrat programme avec le Gouvernement, de façon à tracer les limites et à définir les objectif pratiques...", a-t-il souligné Pour sa part, le maire de la capitale, Higino Carneiro, mettant en relief l'importance de la cérémonie, a souligné que celle-ci avait une importance fondamentale, eu égard au rôle que joue l'Elisal dans la ville de Luanda. L'Elisal, chargée de nettoyer en priorité la municipalité de Cazenga, prête également service à d'autres zones de la capitale, notamment au centre ville et à Talatona, a rappelé le gouverneur de Luanda. Le nouveau Conseil d'Administration de l'Elisal est composé de MM. Manuel Mateus Caterça (président), Manuel Marta Raimundo Lobato Pires Neto, Garcia de Almeida et Ana Maria Bento Jeremias, tous administrateurs exécutifs. Manuel Miguel de Carvalho et Domingos Pereira dos Santos sont des administrateurs non exécutifs.

Luanda — Le ministre de l'Economie, Abraão Gourgel a invité lundi le nouveau Conseil d'Administration de l'Entreprise de Nettoyage et d'Assainissement de Luanda (Elisal), voirie urbaine, à signer un contrat-programme avec le Gouvernement en vue de bien définir les limites et les objectifs à atteindre.

