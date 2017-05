Angola: Participer à la Biennale de Venise, c'est défendre la Diplomatie culturelle (ministre)

Luanda — La participation de l'Angola à la 57ème Biennale de Venise révèle, encore une fois, la disponibilité de l'Etat de développer et de promouvoir une diplomatie culturelle à tous les niveaux, et une rencontre des générations, a estimé lundi la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

Remporter un nouveau trophée et continuer à élever très haut le nom du pays à travers les Arts, tels sont les objectifs de la présence angolaise à la biennale, a expliqué la ministre dans une conférence de presse.

L'Angola a gagné la 55eme biennale de Venise réalisée en 2013, lors de sa première participation à cet événement.

C'est donc sous la devise "Mémoire Magnétique, Résonance Historique", que l'Angola participe à cette biennale, qui se tient du 13 mai au 26 novembre 2017.

Dans le pavillon angolais, les visiteurs pourront apprécier les documentaires d'António Ole, contenus dans le projet "Mémoire Magnétique/Résonance Historique" et le "Carnaval de la Victoire" réalisés au lendemain de l'indépendance de l'Angola en 1975, ainsi que les mélodies de "Ngola Ritmo", œuvre sur la vie d'un Groupe musical qui a développé, entre 1940-1950, un travail politique clandestin pour l'indépendance de l'Angola.

La biennale de Venise est, depuis plus d'un siècle, la plus importante et prestigieux événement culturel et artistique du monde. Depuis sa fondation, la biennale est en avant-garde de recherche et de promotion des nouvelles tendances artistiques, parmi les plus importantes au niveau du monde, dans le secteur des Arts contemporain et de l'Architecture.