Guinée: Vers une réhabilitation du stade régional de Labé ?

« dans le cadre de doter les villes des clubs de l'élite donc L1 et L2 permettant à un sport de performance que le bureau exécutif a initié ce programme de réhabilitation et d'extension de ces 14 stades dans un premier temps.

Dans le dessein de donner aux jeunes talents guinéens d'éclore et de s'épanouir dans des conditions similaires aux jeunes de tout le monde entier ,la nouvelle équipe pilotée par l'opérateurKerfalla Camara "KPC" a pris les devants et son bâton de pèlerin pour poser un regard diagnostic sur les stades de l'intérieur du pays dont 14 d'entre eux connaitront une rénovation et ou une extension d'ici le début de l'exercice 2018.

