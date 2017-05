Guinée: Ibrahima N'diaye - "En réalité, les problèmes de Boké sont loin de finir ... "

interview

Homme de média et spécialiste des questions minières, Ibrahima N'diaye dirige l'Association des journalistes pour la Transparence dans Industries Extractives et Economiques (AJTIE). Après les violences qui ont secoué il y a à peu près de deux semaines la ville de Boké, M. N'diaye, au cours d'un entretien qu'il nous a accordé donne son aperçu sur l'origine de ces soubresauts et propose des solutions pour une véritable sortie de crise.

Que vous inspirent les violences de Boké?

Tout d'abord je déplore la mort de trois fils de Kakandé et je prie que Dieu ait leurs âmes. Pour revenir alors à votre question, il faut dire que ces violences enregistrées à Boké n'arriveraient jamais si les ressources naturelles qui proviennent du sous-sol de cette localité avaient un impact positif.

Comme c'est un peuple qui est inoffensif, les dirigeants à tous niveaux sont restés sans rien faire pour cette ville qui, pourtant nourrit la Guinée depuis les années 73.

La vérité est qu'aujourd'hui Boké est devenue une Préfecture sombre d'avenir. La preuve en est que les ministres Ibrahima Kassory Fofana et Cie sont passés il y a plus de 11 mois et ils avaient menacé les populations de Boké.

Et voilà la réponse que les Kakandéka ont donnée à travers ces actes qui ne sont pas citoyens. Alors, qu'on me dise que les sociétés ne payent pas les différentes taxes... . Je dirai que c'est faux! Elles s'acquittent de leurs obligations.

Parlant de ces paiements, il faut retenir qu'ils sont souvent sujets de détournement de la part de l'administration centrale et décentralisée et aussi des élus locaux à la base.

Comment vous pouvez expliqué ces brusques violences?

Ces violences ont leur origine depuis les années où l'exploitation minière a commencé dans la région, contrairement à ces graves accusations que certains mythomanes sont en train de faire véhiculer dans la cité en ayant un doigt accusateur sur les nouvelles qui viennent s'installer dans la préfecture.

Il est nécessiteux de dire que ces violences brusques ont leur compte dans la frustration dont sont victimes les populations de Boké et ce par le biais de la mal-gouvernance dans les industries extractives. Et suite à ces violences une plate forme revendicative a été remise aux autorités gouvernementales.