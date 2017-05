Washington — Le prestigieux Prix du Visionnaire en Efficacité Energétique (Energy Efficency Visionary Award) a été attribué, lundi à Washington, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en consécration du leadership "exceptionnel" et "visionnaire" du Souverain en matière d'efficacité énergétique, lors du Forum Mondial sur l'Efficacité Energétique, marqué par la présence de l'Ambassadeur du Royaume aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, qui a reçu ce Prix au nom du Souverain.

Dans un discours prononcé à cette occasion, Gil Quiniones, co-Président du Conseil d'administration de l'Alliance de l'Efficacité Energétique (Alliance to Save Energy, ASE), initiatrice de ce Forum mondial, a souligné que "le Maroc, qui a abrité la 22è conférence des parties à la Convention-cadre de l'ONU sur les changements climatiques, à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, se démarque par sa démarche exemplaire en matière d'énergie renouvelable, sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi".

Grâce à ce leadership Royal, a-t-il expliqué, "le Maroc a été en mesure de mettre en place une stratégie globale ayant permis une amélioration significative de l'efficacité énergétique dans le Royaume, sur la voie de la concrétisation des objectifs spécifiés dans l'Accord de Paris sur le climat".

Sous l'impulsion de la vision de Sa Majesté le Roi, a-t-il poursuivi, il a été procédé à la création de l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (ADEREE), avec pour but la réalisation d'un programme ambitieux portant sur une série d'objectifs en matière d'énergie propre, y compris celui d'atteindre pas moins de 25 à 30 pc d'économie d'énergie à travers l'efficacité, à l'horizon 2030.

"Pour toutes ces réalisations et pour l'approche adoptée par le Maroc en matière d'efficacité énergétique, laquelle approche se distingue par son caractère résolument dirigé vers l'avenir, nous sommes ravis et honorés d'attribuer à Sa Majesté le Roi Mohammed VI le Prix du Visionnaire en Efficacité Energétique au titre de l'année 2017", a souligné le co-Président de l'ASE, lors de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence notamment de M. Said Mouline, Directeur Général de l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Fondée en 1977, l'Alliance de l'Efficacité Energétique est une coalition d'avant-garde bi-partisane US et à but non lucratif, constituée essentiellement d'organisations et de corporations actives dans les domaines technologique, industriel, environnemental et énergétique, outre des défenseurs des droits des consommateurs. Elle se fixe pour objectif notamment de promouvoir aux Etats-Unis et à l'international l'efficacité et la sécurité énergétiques, et un environnement plus propre, dans les différents secteurs de l'économie.