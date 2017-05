Nigeria: Le chef de l'ONU salue la libération de 80 jeunes filles de Chibok enlevées par Boko Haram

« Elles feront face à un long et difficile processus pour reconstruire leur vie après l'horreur et le traumatisme indescriptibles qu'elles ont subis aux mains de Boko Haram », a prévenu la Représentante par intérim de l'UNICEF au Nigéria, Pernille Ironside, dans un communiqué de presse.

« Nous appelons également à apporter un soutien financier urgent pour prévenir l'aggravation de la situation de la sécurité alimentaire dans le nord-est du Nigéria et dans d'autres parties du bassin du lac Tchad et réitérerons l'engagement continu des Nations Unies à cet égard », a ajouté le porte-parole du Secrétaire général.

L'ONU est toujours profondément préoccupée par la sécurité et le bien-être des écolières et des autres victimes toujours en captivité.

« Nous appelons tous les Nigérians, y compris les familles et les communautés locales des jeunes filles libérées, à les accueillir pleinement et à fournir tout le soutien nécessaire pour assurer leur réinsertion dans la société », a déclaré lundi le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric, dans un communiqué de presse.

