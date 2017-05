Congo-Kinshasa: Moïse Mbiye à propos de Guégué - « Celui qui a besoin d'entendre réellement ce que j'ai dit, entendra Jésus »

*L'Udps et l'Hôtel de Ville, le duel persiste. L'Udps, en dépit de tous les appels au respect des lois,… Plus »

Il appelle les Congolais à cultiver l'amour et à abandonner la pratique de combattre et diaboliser ceux qui émergent.

« L'album se commercialise très bien mais nous faisons face à la piraterie. Que ceux qui se livrent à la piraterie mettent fin à cette pratique. La vente en ligne, notamment sur Youtube, est impressionnante. Lorsque mon album a été lancé sur le marché des disques, j'occupais la tête du hit au plan international. Je ne me m'y attendais pas », reconnait Moïse Mbiye.

« Un petit groupe de personnes rapporte que j'ai prononcé autre nom à la place de Jésus. Je ne me dérange pas. Quand j'ai appris ce que les gens rapportaient, j'ai appelé mon ingénieur de son et je lui ai demandé d'isoler le son de mes paroles. Mais quand j'ai effectivement entendu Jésus, je me suis posé la question de savoir comment ces gens entendaient autre chose. Je me suis dit par la suite : celui qui a besoin d'entendre réellement ce que moi j'ai dit, il entendra Jésus. Mais si la personne a sa propre image, elle entendra ce que les autres prononcent. Que Dieu bénisse ceux qui font ces choses », affirme Moïse Mbiye.

Moïse Mbiye, Pasteur de l'église Cité Bethel et auteur de l'album « Héros » estime que dans la chanson "Tango na ye", il n'a jamais prononcé le concept Guégué, qu'il ne veut même pas prononcer. Il fait remarquer qu'il a prononcé Jésus et que cette rumeur ne le perturbe pas.

