L'année dernière, il avait écrasé la concurrence en s'adjugeant un 9e titre. Cette année, il en a tout simplement mis une couche de plus avec un record qui sera difficile à battre. Ce week-end, sur le circuit Dakar-Baobab de Sindia, le célèbre pilote à la non moins célèbre Porshe a damé le pion à ses adversaires, parmi lesquels la formule Renault 2000 pilotée par le duo Todino/Pol Stoffel et la Porshe du trio Jean Azar/Jérémy Azar/Walid Ezzedine.

Les rideaux sont donc tombés sur la 37e édition qui a encore sacré le duo Nagy Kabaz/Marc de Siebenthal aux termes des trois manches. Une victoire qui s'est très vite dessinée dés le samedi et qui a été concrétisée dimanche avec une 10e victoire dont 5 d'affilée. Il fallait être très fort et avoir une belle mécanique pour réaliser cette performance.

Jean Azar dont le retour était annoncé en grandes pompes par les férus de sports mécaniques, pour faire barrage à Nagy, ne finira malheureusement pas la course. La faute à une double crevaison de pneus et ensuite à un moyeu arrière cassé qui ont contraint le triple vainqueur (1993, 2003 et 2006) des 6h à quitter le circuit.

Mais le recordman absolu de cette compétition était là et son compère Marc de Siebenthal. L'année dernière, ils s'étaient imposés nettement décrochant un 9e titre ; ce week-end, ils en ont rajouté un 10e avec à la clé 5 victoires consécutives de 2013 à 2017.

Et, ils avaient déjà annoncé la couleur dès le samedi lors de la première manche qu'ils ont remporté avec le record du tour en 1'57"279 sur les 4, 7 km ; soit une moyenne de 144,3 km/h.

Hier matin, lors de la 2e manche, ils ont reconduit la même domination avant de conclure en beauté sur la 3e manche avec un cumul de 172 tours réalisés en 5h28'52 ; soit 9 tours de plus sur le suivant immédiat constitué du duo Todino/Pol Stoffel.

La messe était vraiment dite, la suprématie ne souffrait d'aucune contestation. Et le duo Kamil Rahal/Karim Karrit s'est beau débattu sur le circuit, mais la Porshe de Nagy était bien en avance sur les autres.

Mention spéciale cependant à la dame Abibatou Fall, la seule femme de l'épreuve qui s'est classée 2e dans la catégorie 2 L en pilotant seule sur les trois manches, tandis que le duo Kamil Rahal/Karim Karrit prenait la première place dans cette catégorie.

Categorie 2 roues : Une 2ème expérience réussie

Les adeptes des 2 roues se sont encore régalés sur le circuit de Sindia dans les 4 catégories qui étaient en lice. Les 180cc, les 200 à 250cc, les T-max et la catégorie des routières qui va de 0 à 750cc et plus de 750cc.

Des scores intéressants ont été enregistrés et qui incitent les organisateurs à reconduire la formule pour plus de visibilité et la promotion de cette épreuve tant prisée par les férus des 2 roues et autres.

Marc de Siebenthal : « Mission accomplie »

Cette édition sera un super souvenir pour moi ; c'est une épreuve qui n'est pas très garnie, mais ce fut une course intéressante mais on a mis en place une stratégie pour la gagner.

On n'a pas commis d'erreurs et on n'a pas eu d'ennuis mécaniques et on a su gérer la course jusqu'au bout. Mission accomplie, même si la première manche a été un peu plus disputée, mais par la suite on a eu une bonne avance qu'on a pu gérer.

Nagy Kabaz : « Notre stratégie a été parfaite »

Il y a eu beaucoup d'émotion parce que dix ans et dix titres c'est une vie. En franchissant la ligne d'arrivée, ça a été une grande fierté pour moi. Vous savez, gagner une course automobile, c'est toute une préparation, toute une concentration. J'ai revu tout mon passé dans cette épreuve.

A chaque victoire, ce fut un sentiment très fort de joie pour moi et mon équipage. Une course, c'est toute une préparation, une stratégie et une bonne voiture qui a toujours bien répondu à mon attente.

Vous savez, la Formule Renault était très forte et beaucoup plus puissante que la nôtre, c'est une voiture moderne de dernière génération. Mais on a fait en sorte de commettre moins d'erreurs. En somme, notre stratégie a été parfaite sur le circuit.

Kamil Rahal : « On a fait un podium et c'est bien »

On est bien arrivé, même si ce fut très dur pour nous. Mais on est content d'avoir terminé la course. Pendant deux jours on a roulé six heures d'affilée.

Dieu merci, on est à l'arrivée et on fait un podium et c'est bien. Notre voiture a été régulière et mon duo avec le jeune Karim Karrit a été parfait et on s'est classé 3e au général.