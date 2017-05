Cameroun: Vivre-ensemble - Atout à consolider

Entre apaisement et organisation d'une nouvelle élection, redistribution des cartes ou mise sur pied d'un… Plus »

C'est la mission de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Elle travaille dans l'optique de maintenir la paix, de consolider l'unité nationale et de renforcer la volonté et la pratique quotidienne du vivre-ensemble des populations.

Les métropoles sont également le reflet de ce melting- pot. Le chercheur trouvera difficilement un coin du Cameroun habité uniquement par des personnes du terroir. En plus de ce phénomène, on peut observer la multiplication des mariages inter-ethniques.

Elles s'expriment dans près de 300 langues locales, à côté des deux langues officielles que sont le français et l'anglais légués par les anciennes puissances mandatrices et tutélaires. Ce mélange entre habitants d'origines diverses aurait pu être explosif.

Pays pluriethnique et multiculturel, le Cameroun est un véritable patchwork de populations. Entre 200 et 250 ethnies y ont été recensées.

