Cameroun: Les inscriptions sur les listes électorales doivent-elles être obligatoires ?

Entre apaisement et organisation d'une nouvelle élection, redistribution des cartes ou mise sur pied d'un… Plus »

Ici aussi, les avis sont partagés. Certains pensent que cela est nécessaire, l'inscription et le vote qui suivent étant considérés comme des actes civiques pour le citoyen. D'autres par contre sont contre l'obligation d'amener les citoyens à aller s'inscrire sur les listes électorales, ceci pouvant constituer une violation de leurs droits et libertés.

On peut y ajouter les campagnes spéciales lancées par les différentes délégations d'Elections Cameroon, avec par exemple le déploiement des équipes mobiles sur le terrain. ELECAM continue de faire face à un certain nombre de difficultés.

On peut citer ici l'opération spéciale lancée en février dernier et qui visait les jeunes à l'occasion des préparatifs de la fête nationale de la Jeunesse qui a eu lieu le 11 de ce mois-là. Il y a également la sensibilisation des femmes durant le mois de mars. Les résultats jusqu'ici sont très peu porteurs.

Faut-il donc craindre qu'à la fin du processus, dans un peu plus de quatre mois, l'organe en charge du processus électoral et référendaire peine à atteindre les 400 000 inscrits sur les listes électorales. La question peut être posée.

