Cameroun: 45e fête nationale - La sécurité garantie

Entre apaisement et organisation d'une nouvelle élection, redistribution des cartes ou mise sur pied d'un… Plus »

On notait également la présence aux travaux des principaux collaborateurs du président de la République en matière de sécurité, notamment le général de division, directeur de la Sécurité présidentielle, Ivo Desancio Yenwo, le général de brigade aérienne, chef d'état-major particulier, Emmanuel Amougou, le lieutenant- colonel, commandant la Garde présidentielle, Raymond Jean Charles Beko'o Abondo. Présence également remarquée du général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, René Claude Meka, des chefs d'étatsmajors centraux, de certains proches collaborateurs du MINDEF et de certains invités spéciaux.

Car, si la secte Boko Haram est aujourd'hui considérablement affaiblie et si la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud- Ouest tend à se normaliser, il est question pour les responsables concernés de maintenir la veille.

Le 20 mai prochain, le Cameroun va célébrer le 45e anniversaire de l'avènement de l'unité nationale. Face au contexte actuel caractérisé par la lutte contre la secte islamiste Boko Haram, les actions des bandes armées venues de la République centrafricaine voisine et comment ne pas le mentionner, la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le président de la République, chef des armées tient à ce que cet événement se déroule dans la paix dans tous les coins du pays.

