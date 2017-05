Congo-Kinshasa: Etienne Tshisekedi - Vers des adieux difficiles !

*L'Udps et l'Hôtel de Ville, le duel persiste. L'Udps, en dépit de tous les appels au respect des lois, lancés par les autorités gouvernementales, campe sur ses positions initiales. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, son Président National et Président du Conseil de sages du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales, dans sa version origine made in Genval, revient à Kinshasa, ce vendredi 12 mai 2017. Il a droit, comme personnalité de haut rang, aux hommages dignes, pour des loyaux services rendus à la nation congolaise, depuis des temps immémoriaux. Ce jour-là, en effet, il sera accueilli, comme de son vivant, par des milliers des combattants qui, pour la circonstance, se mobilisent déjà, pour une descente à l'aéroport international de N'djili. Mais, qui encadrera ces masses ? Où sera-t-il exposé ? Comment les autorités et diplomates lui rendront les derniers hommages ? Qui le décorera ? Où va-t-on l'inhumer ?

Toutes ces questions ainsi que tant d'autres restent suspendues sur les lèvres des congolais. Pour autant que l'Udps et l'Hôtel de Ville de Kinshasa, sont loin de trouver un compromis sur le déroulement de ces obsèques. A la dernière rencontre, le langage était encore loin de présager une embellie à ce sujet.

Hier, dans la soirée, aucun programme consensuel n'a été officialisé. Tout ce que l'on sait est qu'une délégation de l'Udps, avec à sa tête, Jean-Marc Kabund, le Secrétaire Général, devrait quitter Kinshasa, dès ce mardi 9 mai. Elle se rend ainsi à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, pour ramener le corps de l'illustre disparu, tel qu'annoncé par l'Udps, depuis le 22 avril dernier, lors d'une conférence de presse, à Kinshasa.

Déjà, un comité d'organisation a été institué. Des préparatifs, pour ces obsèques en hommage à Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, à la Clinique Sainte Elisabeth, avancent. A 72 heures de l'arrivée de sa dépouille, la tension demeure, cependant, vive. Rien n'indique que tout se passera dans le calme, ni dans l'ordre tant qu'une entente n'aura pas été dégagée entre son parti, l'Udps, et les autorités, pour le dispositif sécuritaire, la protection des infrastructures de l'aéroport jusqu'au Palais du Peuple, en passant par Limete, son bastion naturel. Le lieu d'inhumation pose problème. Tout comme l'est aussi celui de l'exposition. Félix Tshisekedi, s'exprimant dernièrement sur cet épineux dossier lié aux funérailles de Tshisekedi, son père, disait que l'Udps ne faisait pas du lieu, un fétichisme idolâtre, ni une affaire particulière.

Par contre, il réaffirmait que l'option de l'inhumer au siège du Parti, à Limete, était celle qui avait requis l'unanimité entre l'Udps et sa famille biologique. Félix Tshisekedi qui, à cette occasion, se montrait ouvert, n'excluait pas l'éventualité, pour l'Udps, d'examiner d'autres propositions, au cas où les autorités auraient quelque chose à redire. Or, là aussi, du côté des gouvernants, la lecture des faits se présente autrement. On y voit une main noire et on parle de la marchandisation des obsèques, avec le retour annoncé de certains ténors de l'Opposition parmi ceux qui sont, du reste, recherchés par la justice. La CENCO et la Majorité se tirent là-dessus. L'affaire du rapport Katumbi, montée en épingle, est présentée comme la nouvelle pomme de discorde, en marge de ces mêmes obsèques. A tout prendre, des inquiétudes sont partagées. Mais, comment réussir le pari de rendre les derniers hommages à Etienne Tshisekedi sans heurts, ni troubles ? En cas de débordements, qui en assumera les conséquences ? L'Udps compte sur le pouvoir. Alors que celui-ci, tout frileux, crie à la tentative de sa déstabilisation. Jusqu'où ira ce bras de fer ? Et, pourtant, Tshisekedi wa Mulumba méritait mieux...

Qui est Etienne Tshisekedi ?

Etienne Tshisekedi en 2011

Fonctions

Premier ministre du Zaïre

Président : Mobutu Sese Seko

Prédécesseur : Kengo wa Dondo

Successeur : Likulia Bolongo

15 août 1992 - 18 mars 1993

(7 mois et 3 jours)

Président : Mobutu Sese Seko

Prédécesseur : Jean Nguza Karl-I-Bond

Successeur : Faustin Birindwa

29 septembre - 1er novembre 1991

(1 mois et 3 jours)

Président : Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga

Prédécesseur : Mulumba Lukoji

Successeur : Bernardin Mungul Diaka

Nom de naissance : Étienne Tshisekedi wa Mulumba

Date de naissance : 14 décembre 1932

Lieu de naissance : Kananga (Congo belge)

Date de décès : 1er février 2017 (à 84 ans)

Lieu de décès : Bruxelles

Nature du décès : Embolie pulmonaire

Nationalité : congolaise

Parti politique : Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS)

Enfants Félix Tshisekedi

Entourage : Joseph Mobutu, Justin Bomboko, Joseph Untube N'singa Udjuu

Diplômé de : Université Lovanium (Léopoldville/Kinshasa)

Profession : Inspecteur des finances

Résidence : Limete, Kinshasa

Etienne Tshisekedi wa Mulumba, né à Kananga (alors Luluabourg au Congo belge) le 14 décembre 1932 et mort le 1er février 2017 à Bruxelles, est un homme d'État de la République démocratique du Congo (RDC), ancien Premier ministre du Zaïre (nom de la RDC sous Mobutu) et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).

Proche collaborateur de Mobutu

Étienne Tshisekedi est d'origine luba. Il obtient son diplôme de docteur en droit à l'université Lovanium de Kinshasa en 1961, devenant ainsi le premier diplômé en droit du Congo. Déjà en 1960, il est membre du collège des Commissaires généraux, gouvernement provisoire mis en place par Joseph-Désiré Mobutu après un coup d'État, en tant qu'adjoint du commissaire à la Justice, Marcel Lihau.

Les historiens Jean Mpisi, Ludo de Witte et d'autres l'accusent d'avoir pris part à l'extradition de plusieurs lumumbistes (Pierre Léopold Elengesa, Jacques Fataki, Jean-Pierre Finant, Emmanuel Nzuzi, Jacques Lumbala, Christophe Muzungu, Joseph Mbuyi, Barthélémy Mujanayi, Camile Yangara) vers le Sud-Kasaï sécessionniste, mettant en avant une lettre publiée dans le journal La Nation en chantier au 18 janvier 1993 sous les ordres de Mobutu. Cette lettre à Sa Majesté l'Empereur du Sud Kasaï « le Mulopwe » à Bakwanga, datée du 23 décembre 1960, est destinée à Albert Kalonji, et est, depuis 1993, copiée et recopiée dans les milieux congolais. Néanmoins c'est Tshisekedi qui, fin septembre 1960, fut un des premiers à exiger des mesures fermes contre Patrice Lumumba.

Dans cette lettre, Tshisekedi exprime son contentement à propos de l'incarcération des « principaux lieutenants du crapaud » Patrice Lumumba. Il dit que son équipe « reste concentrée sur le sort à réserver à ses anciens collaborateurs pour empêcher la pérennisation de son œuvre de destruction », et extrade ces lumumbistes « aux fins de leur faire subir un châtiment exemplaire » et que « c'est de cette manière que nous serons utiles à la cause que vous défendez ».

Entre 1961 et 1965, Etienne Tshisekedi est le recteur de l'École nationale de droit et d'administration (ENDA). Il participe au gouvernement congolais et devient ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières du président Joseph-Désiré Mobutu en 1965. Il prend part à la rédaction de la Constitution congolaise de 1967. Cette même année, au conclave de Nsele, Tshisekedi rédige, avec Mobutu, Justin Bomboko et Singa Udjuu, le manifeste de la Nsele, créant ainsi le Mouvement populaire de la Révolution. Ce parti devient ensuite le parti unique.

En juin 1966, il fait exécuter trois anciens ministres et un sénateur, les « pendus de la Pentecôte », qui comptaient parmi les opposants les plus influents à la dictature.

Opposition à Mobutu

En 1980, le régime semble fragilisé après les guerres du Shaba, qui ont laissé entrevoir la faiblesse de son armée, et par une gestion déplorable des finances du pays. Quand le président de l'Assemblée nationale, Kalume, meurt, Mobutu nomme Nzondomio Adokpelingbo au lieu de son remplaçant légal Tshisekedi. En décembre 1980, Tshisekedi et d'autres parlementaires rédigent une lettre ouverte à Mobutu, la Lettre des 13 parlementaires dans laquelle ils dénoncent la dictature exercée par Mobutu. En 1982, Tshisekedi participe à la fondation de l'UDPS. À la suite de cela, il est plusieurs fois emprisonné et subit une oppression avec les autres fondateurs, certains trouvent même la mort.

Lors de la période d'instabilité politique au début des années 1990, le Zaïre met en place une Conférence nationale souveraine chargée de redresser le pays. Ce forum national élit Tshisekedi Premier ministre le 15 août 1992.

Tshisekedi accède une première fois au poste de Premier ministre entre le 29 septembre et le 1er novembre 1991, puis à nouveau entre le 15 août 1992 et le 18 mars 1993. Mais selon la journaliste Colette Braeckman, « le gouvernement qu'il met en place est faible, le programme léger, il se résume à « refaire les routes ». Rien n'émerege, ni une école, ni un dispensaire... » et se rend impopulaire10. Les occidentaux lui préfèrent Kengo wa Dondo et Mobutu le hait. À l'encontre des résolutions de la Conférence nationale, Mobutu démet Tshisekedi de son poste de Premier ministre le 5 février 1993.

En 1996, Mobutu, malade, n'exerce plus le pouvoir et les troupes de Laurent-Désiré Kabila s'approchent de la capitale. Pendant cette période, un vide politique s'installe à Kinshasa et un semblant d'anarchie y règne. Tshisekedi se rend à Nice, où s'était retiré Mobutu, pour lui proposer une alliance entre leurs deux forces politiques pour contrer les rebelles. Finalement, il est de nouveau nommé Premier ministre du 2 au 9 avril 1997.

Opposition à Kabila

En mars 1998, la commission congolaise qui prépare une nouvelle constitution a fait savoir que Tshisekedi était déchu de ses droits politiques pour son rôle dans la mort de Patrice Lumumba en 1960 et 1961. En 2003, Tshisekedi refuse d'entrer dans le gouvernement de transition. Il est depuis 1997, avec l'UDPS, à la tête d'un mouvement d'opposition non violent, ayant été à diverses reprises l'instigateur de manifestations, et à l'origine du boycott, avec peu de succès, du référendum du 18 décembre 2005 sur la constitution d'une Troisième République. Il appelle également au boycott des élections de 2006, pourtant considérées comme le scrutin le plus démocratique de l'histoire de la RDC.

Le 23 décembre 2011, à l'issue d'une élection présidentielle truffée d'« irrégularités » selon plusieurs organismes locaux et internationaux ayant participé en tant que témoins à ce scrutin, Joseph Kabila est proclamé Président de la république. Étienne Tshisekedi, qui est arrivé deuxième de ce scrutin organisé pour la première fois en un seul tour, revendique la victoire. Il se proclame par la suite président de la République démocratique du Congo et prête serment depuis sa résidence de Limete. A la suite de ce scrutin contesté, Tshisekedi radie du parti les députés élus de l'Udps qui malgré l'interdiction ont siégé au parlement.

En mars 2012, plusieurs partis politiques dont l'Union pour la démocratie et le progrès social, la Démocratie chrétienne (DC) et le G14, des associations de la société civile, des autorités traditionnelles et des associations de jeunes se regroupent en une plateforme, la Majorité présidentielle populaire.

En juillet 2014, Tshisekedi quitte la RDC pour la Belgique où il est traité pour des problèmes de santé. Il y reste jusqu'en juillet 2016 où il effectue un retour à Kinshasa, applaudi par des centaines de milliers de Congolais. Fin janvier 2017, alors que l'UDPS, partie prenante du Rassemblement de l'opposition, participe aux négociations avec le président Kabila qui se maintient au pouvoir malgré l'expiration de son mandat, Tshisekedi quitte Kinshasa pour Bruxelles pour raison de santé. Il meurt le 1er février 2017 d'une embolie pulmonaire. Sa mort bloque le processus de sortie de la crise politique. En mars, son fils Félix, lui aussi homme politique membre de l'UDPS, est nommé président politique du Rassemblement de l'opposition, co-président du Rassemblement avec Pierre Lumbi. Plus de deux mois après son décès, le corps d'Étienne Tshisekedi n'a toujours pas pu être rapatrié vers son pays pour y être enterré, et reste donc actuellement conservé dans un funérarium près de Bruxelles, en raison de désaccords entre le président sortant Kabila, la famille et le parti d'opposition de Tshisekedi qui revendiquent chacun la légitimé pour organiser l'enterrement de Tshisekedi.

Hommages en chansons

Après la mort d'Étienne Tshisekedi le 1er février 2017 en Belgique, des artistes, principalement de la diaspora congolaise, lui ont rendu hommage avec des chansons : Monik Tenday, Herléo Muntu ou encore Wenge Musica El Paris/Angola.