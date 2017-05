Burkina Faso: Ministère des infrastructures - Les agents en "sit-in illimité"

Après deux renvois dans ce que l'on peut désormais appeler « Affaire Luc Adolphe Tiao et autres… Plus »

Nous avons suffisamment d'entreprises compétentes et capables donc nous pensons que la concurrence doit être loyale et transparente afin que les entreprises sélectées puissent faire le travail.»

Dans le principe, nous ne sommes pas contre ces trois ans. Mais nous demandons que si la formation doit se faire en trente mois que le reclassement se fasse en conséquence: non pas en A1 mais plus que A1.»

L'harmonisation et l'opérationnalisation sans délai du système de motivation au profit de tous les travailleurs ; la dépolitisation de l'administration publique ; l'arrêt des passations des marchés de gré à gré ; l'arrêt des privatisations des travaux du ministère ; l'arrêt arbitraire des affectations arbitraires ; la mise en œuvre du protocole d'accord du 27 juin 2011 et l'ouverture d'un dialogue franc pour la satisfaction de sa plateforme revendicative, sont entre autres les points sur lesquels les agents du SYTTPBHA exigent satisfaction afin de mener à bien les missions à eux assignées.

