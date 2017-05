Burkina Faso: Editions Le Pays - Une kermesse pour renforcer la cohésion entre le personnel

Après deux renvois dans ce que l'on peut désormais appeler « Affaire Luc Adolphe Tiao et autres… Plus »

Prestation d'artistes musiciens, dégustation de différents mets locaux, et vente de grillage et de boisson ont ponctué ces 48 heures de kermesse. Notons que la caisse de solidarité des Editions Le Pays existe depuis 1995.

Le directeur général des Editions le Pays, Beld'or Cheick Sigué, pour sa part s'est réjoui de la tenue d'une kermesse : « l'esprit est bon et je ne peux que vous encourager à continuer sur cette lancée et à maintenir le cap ».

Œuvrer dans un environnement solidaire est gage de sérénité professionnelle, gage de succès et de prospérité pour les agents et pour l'entreprise », a indiqué M. Zida tout en encourageant le personnel à continuer dans cet élan.

A l'en croire, cette caisse de solidarité au delà de la dimension pécuniaire, rappelle la nécessité de promouvoir des liens de fraternité et de partage solides pour sauver l'humanité et l'homme burkinabè dans un monde de plus en plus déshumanisé par l'individualisme.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.